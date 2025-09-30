K리그1 서울, 태국 강호 부리람 꺾고 ACLE 첫 승

▲ 기뻐하는 FC서울

프로축구 FC서울이 5년 만에 돌아온 '아시아 최고 무대' 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 태국 '강호' 부리람 유나이티드를 꺾고 첫 승리를 챙겼습니다.서울은 오늘(30일) 서울월드컵경기장에서 열린 2025-2026 ACLE 리그 스테이지 2차전 홈 경기에서 부리람을 3대 0으로 제압했습니다.지난 16일 ACLE 1차전 원정 경기에서 마치다 젤비아(일본)와 1대 1로 비기며 승점 1을 따냈던 서울은 이날 첫 승리를 올리며 승점 4를 쌓았습니다.1차전에서 말레이시아의 조호르 다룰 탁짐을 2대 1로 제압했던 부리람은 승점 3으로 제자리걸음 했습니다.전반 38분 루카스와 최준이 선제골을 합작하며 포문을 열었습니다.루카스가 왼쪽 측면에서 길게 크로스를 올렸고, 최준이 이를 오른발로 침착하게 밀어 넣어 골문 오른쪽 하단을 갈랐습니다.기세를 탄 서울은 전반 추가시간 3분 왼쪽 코너킥 상황에서 린가드의 패스를 받은 정승원이 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.단 두 차례의 슈팅으로 모두 득점에 성공하며 전반을 여유 있게 마무리한 서울은 후반 23분 3대 0으로 달아났습니다.류재문이 골대 앞의 루카스에게 날카로운 침투 패스를 찔러줬고, 루카스가 이를 오른발 슈팅으로 마무리하며 서울의 완승에 쐐기를 박았습니다.24개 팀이 참여하는 2025-2026시즌 ACLE는 동·서아시아 그룹으로 12개 팀씩 나뉘어 리그 스테이지를 먼저 치르고, 각 그룹 상위 8개 팀이 16강 토너먼트에 진출해 우승팀을 가립니다.리그 스테이지에서 각 팀은 홈·원정 4경기씩 총 8경기를 소화합니다.서울은 내달 22일 중국의 상하이 선화를 상대로 ACLE 3차전 원정 경기를 치릅니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)