삼성 디아즈, KBO 최초 50홈런-150타점 대기록

▲ 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 1회 말 1사 주자 1, 3루 상황에서 타석에 들어선 삼성 디아즈가 외국인 타자 단일시즌 첫 50번째 홈런이자 3점 홈런을 치고 있다.

삼성 라이온즈의 외국인 타자 르윈 디아즈가 기어코 시즌 50번째 홈런을 날렸습니다.디아즈는 오늘(30일) 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 프로야구 KIA 타이거즈와 정규리그 마지막 홈 경기에서 시즌 50호 홈런을 폭발했습니다.1회말 1아웃 1, 3루에서 KIA 선발 김태형을 상대로 중월 3점 홈런을 쏘아 올렸습니다.볼카운트 1볼 1스트라이크에서 3구째 시속 152㎞ 직구를 공략해 비거리 123ｍ의 대형 홈런을 기록했습니다.1982년 태동한 프로야구에서 한 시즌 50개 홈런을 날린 건 1999년 이승엽(54개), 2003년 이승엽(56개), 심정수(53개), 2014년 박병호(52개), 2015년 박병호(53개)에 이어 6번째이자 외국인 선수로는 처음입니다.그는 2015년 야마이코 나바로(당시 삼성)가 세운 외국인 타자 한 시즌 최다 홈런(48개)은 일찌감치 경신했습니다.전날까지 올 시즌 153타점을 기록한 디아즈는 KBO리그 한 시즌 최다 타점 기록을 156타점으로 갈아치웠습니다.지난 시즌까지 한 시즌 최다 타점 기록은 2015년 박병호가 세운 146타점이었습니다.한 시즌 50홈런-150타점을 동시 달성한 건, 디아즈가 처음입니다.(사진=연합뉴스)