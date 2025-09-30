[D리포트] 'AI 페스타' 개막…"AI, 국가 성장 핵심 축"

[조준희 / AI페스타 조직위원장 : AI페스타 2025 공식 개막을 힘차게 선언합니다. ]



AI 페스타 2025가 공식 개막했습니다.



오늘부터 사흘 동안 진행되는 '인공지능 주간 2025'의 대표 행사로, 국내외 200여 개 기업이 참여해 다양한 AI 기술을 선보입니다.



[조준희 / AI페스타 조직위원장 : 대한민국이 AI를 국가 성장의 핵심축으로 삼겠다는 강력한 선언이자 AI 강국 도약을 위한 국가적 의지를 모으는 상징적인 날입니다. ]



배경훈 과학기술부총리는 축사를 통해, "대한민국은 AI 3대 강국이라는 담대한 목표를 향해 나아가고 있다"며 "국민 누구나 일상에서 AI의 혜택을 누리는, '사람 중심의 포용적인 AI 기본 사회'를 구현해 나가는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했습니다.



그러면서 "AI가 창작의 새로운 주체로 변해가는 미디어 패러다임의 변화를 느낄 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.



[배경훈 / 과학기술부총리 : 정부는 앞으로도 누구나 인공지능을 쉽게 활용할 수 있는 환경을 조성하고 AI가 국민의 삶에 실질적으로 기여할 수 있도록 지원해 나가겠습니다. ]



여야도 국내 AI 산업 발전을 위해 적극 나서겠다며 입법 등 정책 지원을 약속했습니다.



최민희 국회 과방위원장은 "할 수 있는 최대한 AI 발전을 위해 지원하고, 선제적으로 입법할 수 있는 것들은 해보겠다"고 말했고,



[최민희 / 국회 과방위원장 : 국회가 과거에는 발목 잡고 늦고 그랬잖아요. 이번에는 선제적으로 입법도 한번 해보겠습니다. ]



최형두 국민의힘 의원은 "AI 분야에선 여야가 다투지 않고 있다"며 "AI에서 축적될 놀라운 힘으로 우리나라가 위대한 역할을 해 나가길 바란다"고 강조했습니다.



[최형두 / 국민의힘 의원 : 너무 늦은 것 아니냐 그러지만, 이제 힘을 합쳤기 때문에 2025년에는 피지컬 AI를 비롯해서 다시 따라잡을 겁니다. ]



이번 AI 페스타에선 오픈 AI와 퍼플렉시티 등 글로벌 AI 생태계를 선도하는 빅테크들의 발표도 진행됐습니다.



이들은 우리나라를 아시아 AI 생태계 핵심 파트너로 규정하며 국내 기업과의 협력을 약속했습니다.



(취재 : 김기태, 영상취재 : 이상학, 영상편집 : 윤태호, 제작 : 디지털뉴스편집부)