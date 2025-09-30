뉴스

"형님 먼저! 아우 먼저!"…우애 깊은 '흥부 듀오'

하성룡 기자
작성 2025.09.30 21:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

LA FC의 손흥민과 부앙가가 무시무시한 '골 폭풍'을 일으키고 있는데요. 지난 경기에서 서로 골을 양보하고 배려한 뒷이야기가 공개돼 훈훈함을 더했습니다.

하성룡 기자입니다.

<기자>

세인트루이스전 선제골로 득점 선두 메시를 한 골 차로 추격한 부앙가와 두 골을 몰아쳐 해트트릭을 눈앞에 둔 손흥민, 이른바 '흥부 듀오'의 활약으로 3대 0으로 앞선 후반 22분, 훈훈한 장면이 연출됐습니다.

페널티킥이 선언되자 부앙가가 공을 들고 손흥민에게 다가갔는데,

[부앙가/LA FC 공격수 : 오늘 손흥민이 해트트릭을 했으면 좋겠다고 생각했어요. 근데 본인이 원하지 않더라고요.]

손흥민은 자신의 해트트릭보단 부앙가의 득점왕을 더 원했습니다.

[부앙가/LA FC 공격수 : 손흥민은 내가 득점왕을 위해서 메시를 한 골이라도 더 따라잡길 원했죠.]

이후, 비디오 판독 끝에 페널티킥은 취소됐지만, 리그에서 가장 '화끈한 듀오'는 따뜻한 동료애로도 주목받았습니다.

[브래들리 라이트 필립스/전 LA FC 공격수 : 손흥민과 부앙가의 호흡이 잘 맞아서 무서울 정도예요. 더 무서운 건 이들이 진짜 즐기고 있다는 거예요.]

이전까지 이기적이고 슈팅을 난사한다는 비판을 받던 부앙가는, 손흥민의 합류 후 확 달라졌습니다.

자신보다 팀과 동료를 먼저 생각하는 손흥민을 보면서, 부앙가도 이타적인 플레이가 늘어나기 시작했고, 8경기 8골을 몰아친 손흥민에게 상대 수비가 분산되면서, 부앙가의 득점력은 두 배 이상 늘어났습니다.

[샤차 클리에스탄/전 미국 축구대표팀 미드필더 : 손흥민이 이제 막 자기 페이스를 찾고 있는 상황인데 서부 콘퍼런스의 다른 팀들이 걱정될 정도네요. 이 둘은 정말 '역동적인 듀오'입니다.]

최근 6경기 팀의 17골을 흥부 듀오가 모두 책임지며 리그 신기록을 세운 가운데, 손흥민은 통산 4번째로 라운드 베스트 11에 이름을 올렸습니다.

(영상편집 : 이정택, 디자인 : 김한길)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지