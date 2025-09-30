민주당도 '종교단체 집단 가입' 의혹…"3천 명 가입 시도"

<앵커>



민주당 소속 서울시의원이 특정 종교단체의 신도들을 민주당원으로 가입시키고, 당비도 대납하려 했단 의혹을 국민의힘 의원이 제기했습니다. 정청래 민주당 대표는 당 윤리감찰단 등에 조사를 지시했는데, 해당 시의원은 의혹을 전면 부인했습니다.



국민의힘 진종오 의원은 오늘(30일), 한 민주당 서울시의원이 특정 종교단체 신도 3천 명을 민주당에 입당시킨 뒤, 내년에 있을 당내 경선에서 특정 후보에게 투표하게 하려 한 정황이 드러났다고 주장했습니다.



민주당 소속인 김경 서울시의원과 제보자 사이의 대화, 그리고 시의원실 직원과 제보자 사이의 전화통화가 각각 담긴 녹취도 함께 공개했습니다.



[진종오/국민의힘 의원 : 종교신도 3천 명 명단 확보를 하고, 그들을 권리당원으로 만들기 위해 6개월 동안 당비를 대납하겠다며 제보자를 회유하는 내용입니다.]



녹취 속에는 '당비 대납'을 암시하는 듯한 내용도 있습니다.



[시의원실 직원 : 어떻게 보면 제 개인적으로 나가는 것이니까 전혀 문제 될 게 없어요.]



[제보자 : 그런데 돈이 1,800만 원이에요.]



민주당은 매월 1천 원을 당비로 낼 경우 6개월 뒤 선거권이 있는 권리당원이 됩니다.



녹취 속 '1천800만 원'은 3천 명이 6개월간 낼 당비를 뜻한다고 진 의원은 주장했습니다.



녹취에는 김민석 총리의 이름도 등장합니다.



[제보자 : 용도는 어떻게 쓰시는 건지 제가 알 수 있을까요. ]



[김경 서울시의원 : 그냥 저희 경선 민주당 경선. 김민석으로 가시죠.]



정청래 민주당 대표는 진 의원이 제기한 의혹과 관련해 당 윤리감찰단과 서울시당에 철저히 조사할 것을 지시했습니다.



위법 사항이 있으면 징계하라고도 했습니다.



김경 시의원은 "해당 제보자는 진 의원과 관련된 서울시 사격연맹의 간부"라면서 "자신은 종교단체 측과 만난 적이 없다"고 의혹을 전면 부인했습니다.



[김경/서울시의원 : 저는 당에 누를 끼치지 않기 위해 오늘 탈당하겠습니다. 진종오 의원의 악의적 조작과 명예훼손에 대해 강력히 대응하겠습니다.]



진 의원은 종교단체가 어딘지는 당장 말하긴 부적절하다고 했는데, 민주당 서울시당은 김경 시의원이 모집한 민주당원의 입당을 무효화하고, 최근 입당한 당원을 전수 조사하겠다고 밝혔습니다.



