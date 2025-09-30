[8뉴스 예고] "검찰, 되지도 않는 사건 기소…국민 고통"

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. "검찰, 되지도 않는 사건 기소…국민 고통"



검찰청 폐지를 포함한 정부조직법 개정안이 오늘(30일) 국무회의를 통과했습니다. 이재명 대통령은 검사들이 되지도 않는 사건을 기소해 국민에게 고통을 줬다며 강하게 비판했습니다.



2. 김건희 특검 파견 검사들, '조기 복귀' 요구



검찰 내부 반발이 계속되는 가운데, 김건희 특검에 파견된 검사 40명 전원이 조기 복귀를 요구했습니다. 검찰청 해체 취지와 다르게 특검에서 수사, 기소, 공소 유지가 결합된 업무를 하는 것이 옳은지 혼란스럽다는 입장을 냈습니다.



3. '경주 APEC' 한 달 앞으로…정상들 숙소는?



경주 APEC 정상회의가 한 달 앞으로 다가왔습니다. 미국과 중국 등 주요국 정상들이 묵을 숙소는 어딘지, 준비는 잘 되고 있는지, 단독취재한 내용과 함께 전해 드립니다.



4. 전산망 마비 닷새째 '복구 총력'…불편 여전



정부 전산망이 마비된 지 닷새째, 인터넷 우체국, 복지로 등 주요 시스템이 순차 복구되고 있지만, 우체국 쇼핑몰과 화장시설 예약시스템은 여전히 먹통입니다. 피해 상황과 복구 현황을 자세히 짚어보겠습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 전해드립니다.