검찰, '11만 명 동시 투약' 마약류 밀수·유통 사범 검거

동은영 기자
작성 2025.09.30 17:55 조회수
운동화 안에 숨겨진 마약, 보디 로션으로 위장한 마약류, 비타민으로 위장한 마약류 (사진=수원지검 제공, 연합뉴스)
▲ 비타민으로 위장한 마약류

약 11만 명이 동시 투약한 마약류를 밀수입하거나 유통하려 한 마약사범 8명이 재판에 넘겨졌습니다.

수원지검 형사3부(허성규 부장검사)는 올해 8∼9월 마약류 범죄 집중 단속 결과 마약류 밀수 및 유통 사범 8명을 검거해 구속 기소했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.

검찰이 압수한 마약류는 필로폰 2.2㎏, 케타민 1.6㎏, MDMA(엑스터시) 3천109정, LSD(리세그르산 디에틸아미드) 1천20장 등 15억원 상당에 달하며, 이는 약 11만명이 동시 투약이 가능한 양으로 파악됐습니다.

20대 베트남 국적 남성 A씨는 올해 3월 영국에서 MDMA 197정 등을 비타민으로 위장해 공항 화물을 통해 밀수입하다가 적발됐습니다.

내국인 20대 남성 B씨 등 2명은 올해 5월부터 8월까지 얇은 종이 형태인 LSD 1천20장을 만화책과 편지지 안에 넣어 호주에서 국내로 들여오려다 덜미를 잡혔습니다.

운동화 안에 숨겨진 마약, 보디 로션으로 위장한 마약류 (사진=수원지검 제공, 연합뉴스)

이들은 텔레그램을 통해 LSD를 국내에 유통할 계획이었던 것으로 조사됐습니다.

베트남 국적 20대 불법체류자 3명은 올해 5월과 8월 독일에서 케타민 1.6㎏을 보디로션 또는 비타민으로 밀수입했으며, 40∼60대 내국인 남성 2명은 국내 유통 목적으로 필로폰 2.2㎏ 등을 은닉한 혐의를 받습니다.

검찰은 "단순 마약 운반책 검거에 그치지 않고 상선까지 특정해 직접 검거했다"며 "앞으로도 조직적 마약류 범죄에 대해 관계기관과 적극적으로 공조해 마약으로부터 안전한 대한민국을 만들겠다"고 말했습니다.

(사진=수원지검 제공, 연합뉴스)
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
