상무 류현인·kt 강민성 등 KBO 퓨처스리그 챔프전 출장자 발표

▲ 지난 7월 11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 '2025 KBO 퓨처스 올스타전' 북부 올스타와 남부 올스타의 경기에서 류현인이 1루타를 치고 기뻐하고 있다.

2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전에 나설 선수 명단이 공개됐습니다.국군체육부대(상무)와 kt wiz는 퓨처스리그 챔피언결정전을 하루 앞둔 오늘(30일) KBO에 엔트리(팀당 26명)를 제출했습니다.두 팀은 10월 1일 서울 구로구 고척스카이돔에서 KBO가 올해 신설한 퓨처스 챔피언결정전을 치릅니다.14년 연속 남부리그 우승을 차지한 상무는 타율 1위(0.412) 류현인, 홈런 1위(27개) 한동희, 2위 이재원(26개) 등 올해 퓨처스리그를 지배한 선수들을 엔트리에 넣었습니다.상무는 29일 벌인 준결승에서 북부리그 2위 LG 트윈스를 5대 2로 눌렀고, 남부리그 2위 kt는 준결승에서 북부리그 1위 한화 이글스를 10대 6으로 물리쳤습니다.kt는 준결승에서 만루 홈런을 친 강민성이 타선을 이끕니다.올 시즌 kt 퓨처스팀 사령탑으로 팀을 이끈 김태균 감독이 30일 1군으로 올라가면서 김호 감독대행이 챔피언결정전 지휘봉을 잡습니다.상무는 박치왕 감독이 더그아웃을 지킵니다.(사진=연합뉴스)