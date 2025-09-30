LG 염경엽 감독 "몸살 감기 손주영, 상태 괜찮다면 후반 투입"

▲ 지난 31일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 키움 히어로즈와 LG 트윈스의 경기. LG 선발 투수 손주영이 역투하고 있다

프로야구 LG 트윈스는 30일 잠실 두산 베어스 전에서 승리하면 올 시즌 정규리그 1위 자리를 확보합니다.이를 위해 선발 투수 2명을 붙여서 내는 방안도 검토 중입니다.변수가 있다면 왼팔 투수 손주영의 몸 상태입니다.염경엽 LG 감독은 경기를 앞두고 취재진과 만나 "손주영이 몸살감기 때문에 (이날) 선발로 못 나간다. 오늘도 링거를 맞고 조금 늦게 야구장에 나와서 공을 던져볼 것"이라며 "체크해 보고 본인이 괜찮다고 하면 경기 후반에 나갈 것이고, 그렇지 않다면 안 내보낸다"고 밝혔습니다.이날 LG는 왼팔 투수 송승기를 선발로 예고했습니다.선발 순서는 송승기 다음이 손주영이지만, 염 감독은 내심 손주영을 이날 선발로 생각하고 있었습니다.손주영은 지난 25일 울산 롯데 자이언츠전에서 7이닝을 소화하면서 단 76개만 던졌고, 염 감독은 이날 잠실 두산전 기용을 염두에 두고 손주영을 일찌감치 교체했습니다.그러나 손주영의 몸 상태가 좋지 않아 송승기가 결국 선발로 들어가고, 손주영은 몸 상태에 따라 등판 여부를 결정합니다.이날 LG는 주전 2루수 신민재도 선발 라인업에서 빼고 구본혁을 선발 2루수로 기용합니다.염 감독은 "신민재는 조금 지친 것 같아서 휴식을 줬다. 그게 도움이 될 것"이라고 했습니다.최근 부진 때문에 선발에서 제외됐던 문보경은 4번 타자 자리에 복귀했습니다.문보경은 전날 대전 한화 이글스전에서 대타로 등장해 단타를 쳤습니다.염 감독은 "안타 하나가 동기를 부여할 것이라고 본다. 어쨌든 문보경이 대타로 좋은 결과를 냈고, 기용해야 할 선수"라고 말했습니다.정규시즌 마지막까지 1위를 확정하지 못한 것에 대해서는 "야구가 생각대로 안 된다. (함)덕주가 돌아오고, (이)정용이가 돌아오면 강해질 거라고 생각했는데, 사람이 하는 거라 예상이 빗나간다"고 한탄했습니다.(사진=연합뉴스)