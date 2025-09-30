뉴스

법사위, 10월 15일 대법원 찾아간다…"조희대 숨을 곳 없다"

배준우 기자
작성 2025.09.30 17:14 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
30일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 더불어민주당 추미애 위원장이 대법원에 대한 현장검증 실시계획서 채택 건을 의결하려 하자 나경원 의원 등 국민의힘 위원들이 항의하며 회의장을 나가고 있다.
▲ 30일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 더불어민주당 추미애 위원장이 대법원에 대한 현장검증 실시계획서 채택 건을 의결하려 하자 나경원 의원 등 국민의힘 위원들이 항의하며 회의장을 나가고 있다.

국회 법제사법위원회는 10월 13일과 15일 대법원을 상대로 국정감사를 실시하기로 했고 특히 15일엔 대법원을 직접 찾아가기로 했습니다.

법사위는 오늘(30일) 오후 전체회의를 열고 이 같은 내용을 포함한 '2025년도 국정감사계획서 변경의 건'을 더불어민주당 주도로 의결했습니다.

국민의힘은 대법원을 압박하는 듯한 국감 계획에 "이재명 대통령의 재판이 재개되면 대통령 자리에서 쫓겨날까 봐 대법원을 흔드는 것 아니냐"며 반대했지만 민주당과 친여 성향 야당 의원들이 전원 찬성해 가결됐습니다.

지난 24일 법사위는 79개 기관을 대상으로 10월 13∼31일 국정감사를 진행하는 계획서를 채택한 바 있습니다.

당시 대법원에 대한 감사는 10월 13일 하루 국회에서 열기로 정했었는데, 변경안에서는 대법원 국감을 10월 15일 하루 더 추가하고, 감사 장소도 대법원으로 결정해 현장검증 형식으로 진행하기로 했습니다.

10월 13일 대법원 국감은 그대로 국회에서 열립니다.

곽규택 국민의힘 의원은 "민주당이 일방적으로 국감을 하루 더 하고, 현장에 가겠다는 것은 국감을 대법원 압박 수단으로 사용한 것 아니냐"고 따졌고, 김기표 민주당 의원은 조 대법원장을 '나으리'로 칭하면서 "조희대 나으리께서 국민 앞에 나오기 번거로우시면 그때는 저희가 직접 찾아가 '알현'하겠다. 그때는 아마 숨을 곳이 없을 것"이라고 맞받았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
배준우 기자 사진
배준우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지