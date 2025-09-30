제46회 청룡영화상, 11월 19일 개최…'단편영화상' 출품작 접수 시작

제46회 청룡영화상이 11월 19일 개최를 확정하고, 9월 30일부터 '청정원 단편영화상' 출품 접수를 시작한다.



제46회 청룡영화상이 오는 11월 19일 여의도 KBS홀에서 열린다. 1963년 국내 영화산업의 발전을 도모하고자 출범한 청룡영화상은 공정하고 투명한 심사 과정을 통해 국내 대표적인 영화상으로 자리매김했다. 올해 역시 한국 영화계를 빛낸 주역들과 영화 팬들이 한자리에 모여 함께 즐기는 축제의 밤을 선사할 예정이다.



청룡영화상은 '청정원 단편영화상'을 통해 신선한 소재와 참신한 발상, 잠재력을 가진 차세대 신인감독들을 꾸준히 발굴해 왔다. 올해 역시 독창적인 시선으로 완성된 단편 극영화를 기다린다.



출품 자격은 대한민국 국적을 가진 사람 또는 한국에 체류 중인 외국인(유학생 포함) 누구나 가능하며, 2024년 10월 14일(월) 이후 완성된 40분 이내의 단편 극영화를 대상으로 한다.



출품 접수는 2025년 9월 30일(화)부터 10월 12일(일) 자정까지 온라인 접수로 진행되며, 예심을 거쳐 선정된 본선 진출작은 영화 전문인으로 구성된 심사위원단의 공정하고 엄중한 심사를 통해 최종 수상작을 선정한다.



최종 수상작은 오는 11월 19일 제46회 청룡영화상 시상식 현장에서 발표된다. 공모와 관련한 자세한 사항은 청룡영화상 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.



