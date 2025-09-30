맘다니, 트럼프 '공산주의자' 공격에 "나는 민주사회주의자"

▲ 조란 맘다니 뉴욕시장 후보

오는 11월 미국 뉴욕시장 선거에 출마한 진보 성향의 조란 맘다니(33) 민주당 후보가 트럼프 대통령이 자신을 '공산주의자'라고 공격한 데 대해 "나는 민주사회주의자"라고 반박했습니다.미 정치매체 더힐에 따르면 맘다니 후보는 현지시간 29일 CNN과의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 자신을 공산주의자라고 부르는 영상 편집본이 재생된 뒤 "정말 공산주의자인가"라는 질문을 받고 이렇게 답했습니다.그는 자신을 "민주사회주의자"라고 칭하며 "나는 이 점을 반복해서 말해 왔다"라고 강조했습니다.맘다니 후보는 또 트럼프 대통령이 자신을 계속해서 공산주의자라고 부르는 것이 미국 정치의 상황을 드러내는 것이라고 지적했습니다.그는 "과거에는 (민주사회주의자라는) 정체성만으로도 트럼프에게는 충분했겠지만, 지금은 그 단어를 사용하고 싶어 하지 않는다"며 "왜냐하면 그는 내 정치적 메시지가 (뉴욕) 5개 자치구 전역의 뉴요커들과 연결돼 있다는 것을 알기 때문이다"라고 주장했습니다.맘다니 후보는 또 트럼프 대통령이 뉴욕시장으로 자신이 당선될 수 있는 가능성과 관련해 "슬픔의 여러 단계를 겪고 있다"라고도 말했습니다.그는 "(슬픔의) 첫 단계는 이런 일이 일어날 수 있다는 것을 부정하는 것"이라며 "지금은 수용 단계지만, 그 과정에서 그는 여전히 동원할 수 있는 모든 수단으로 앤드루 쿠오모(전 뉴욕주지사)가 다음 시장이 되도록 도우려 한다"라고 덧붙였습니다.앞서 트럼프 대통령은 이날 맘다니 후보를 공산주의자라고 부르며 그가 당선되면 연방 자금을 뉴욕시에 지원하지 않겠다고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 트루스 소셜에 "자칭 뉴욕시 공산주의자 맘다니는 우리의 위대한 공화당에 일어난 최고의 일 중 하나임을 증명할 것"이라며 "그는 한때 위대했던 도시 역사상 어떤 시장도 겪지 못한 워싱턴(연방 정부)과의 문제를 겪게 될 것"이라고 적었습니다.무명에 가까웠던 인도계 무슬림인 맘다니 후보는 지난 6월 뉴욕시장 예비선거에서 쿠오모 전 주지사를 꺾고 민주당 후보로 뽑혔습니다.그는 이후 여론조사에서 줄곧 큰 지지율 차로 선두를 달리는 등 이번 선거 국면에서 돌풍을 일으키고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)