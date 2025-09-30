태조·태종 '화해' 620년 만에 재현…의정부 시민 '관심'

<앵커>



경기도 의정부시가 '회룡문화제'에서 620년 전에 '태조 이성계와 아들 태종의 의정부 행차'를 재현해 시민들의 뜨거운 관심을 모았습니다.



지난 주말 경기도 의정부시에서 열린 '회룡문화제'입니다.



형제의 난을 통해 왕위에 오른 태종 이방원이 의정부에 머물고 있던 아버지 태조 이성계를 찾아오는 어가 행렬이 이어집니다.



태조는 역정부터 냅니다.



[태조 이성계 (배우 김승수) : 네 어미와 형제들을 죽이고 무사할 줄 알았더냐!]



고개 숙인 태종을 향해 활까지 듭니다.



[태조 이성계 (배우 김승수) : 네 이놈, 내 활을 받거라! 받아라!]



거듭 머리를 조아린 아들의 태도에 결국 화를 푸는 아버지.



[태조 이성계 (배우 김승수) : 내 이제 연로하여 조선을 방원(태종)에게 맡기고자 한다. 정종에서 하사한 어보를 장세관은 태종에게 넘기도록 하라.]



의정부시는 역할극을 통해 아버지와 아들, 두 정치세력 간의 화해와 타협을 620년 만에 재현했다고 설명했습니다.



[김동근/의정부시장 : 지금부터 620년 전에 한 시대의 갈등을 타협으로 미래로 (마무리하고) 그리고 (조선 왕실은) 또 다른 500년의 역사를 이곳에서 만들어갔던 것입니다.]



어가 행렬과 태조에게 술을 올리는 헌수례 등의 행사에 총 1천여 명의 참가했는데, 조선시대 복장을 한 참가자 대부분은 시민 공모를 통해 선발했습니다.



[유민희/의정부 시민 : 의정부에서 제일 큰 행사로 알고 있고, 또 이렇게 시민 참여를 크게 할 수 있는 것이 많이 없는데, 참여한다는 것에 의미를 두고 나오게 됐죠.]



회룡문화제는 이성계가 왕위 획득을 위해 기도를 올렸던 '회룡사'를 중심으로 시작된 지역 축제인데, 의정부시는 앞으로 '태조·태종 의정부 행차'를 매년 재현해 의정부시의 역사적, 문화적 위상을 더욱 높일 방침입니다.



또 시민들의 참여를 꾸준히 늘리고, 다양한 문화 행사를 곁들일 경우 올해 5만 7천여 명으로 역대 최다를 기록한 방문객 수도 더욱 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.



