뉴스

태조·태종 '화해' 620년 만에 재현…의정부 시민 '관심'

최호원 기자
작성 2025.09.30 17:50 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

경기도 의정부시가 '회룡문화제'에서 620년 전에 '태조 이성계와 아들 태종의 의정부 행차'를 재현해 시민들의 뜨거운 관심을 모았습니다.

최호원 기자입니다.

<기자>

지난 주말 경기도 의정부시에서 열린 '회룡문화제'입니다.

형제의 난을 통해 왕위에 오른 태종 이방원이 의정부에 머물고 있던 아버지 태조 이성계를 찾아오는 어가 행렬이 이어집니다.

태조는 역정부터 냅니다.

[태조 이성계 (배우 김승수) : 네 어미와 형제들을 죽이고 무사할 줄 알았더냐!]

고개 숙인 태종을 향해 활까지 듭니다.

[태조 이성계 (배우 김승수) : 네 이놈, 내 활을 받거라! 받아라!]

거듭 머리를 조아린 아들의 태도에 결국 화를 푸는 아버지.

[태조 이성계 (배우 김승수) : 내 이제 연로하여 조선을 방원(태종)에게 맡기고자 한다. 정종에서 하사한 어보를 장세관은 태종에게 넘기도록 하라.]

의정부시는 역할극을 통해 아버지와 아들, 두 정치세력 간의 화해와 타협을 620년 만에 재현했다고 설명했습니다.

[김동근/의정부시장 : 지금부터 620년 전에 한 시대의 갈등을 타협으로 미래로 (마무리하고) 그리고 (조선 왕실은) 또 다른 500년의 역사를 이곳에서 만들어갔던 것입니다.]

어가 행렬과 태조에게 술을 올리는 헌수례 등의 행사에 총 1천여 명의 참가했는데, 조선시대 복장을 한 참가자 대부분은 시민 공모를 통해 선발했습니다.

[유민희/의정부 시민 : 의정부에서 제일 큰 행사로 알고 있고, 또 이렇게 시민 참여를 크게 할 수 있는 것이 많이 없는데, 참여한다는 것에 의미를 두고 나오게 됐죠.]

회룡문화제는 이성계가 왕위 획득을 위해 기도를 올렸던 '회룡사'를 중심으로 시작된 지역 축제인데, 의정부시는 앞으로 '태조·태종 의정부 행차'를 매년 재현해 의정부시의 역사적, 문화적 위상을 더욱 높일 방침입니다.

또 시민들의 참여를 꾸준히 늘리고, 다양한 문화 행사를 곁들일 경우 올해 5만 7천여 명으로 역대 최다를 기록한 방문객 수도 더욱 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

(영상편집 : 설치환, 화면제공 : 의정부시청)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지