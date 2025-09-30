김건희 특검 파견검사 '조기 복귀' 요구…"모순적 상황 혼란"

김건희 특검에 파견된 검사 전원이 검찰로 조기 복귀시켜달라고 요구한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



김건희 특검에 파견된 팀장급 검사들은 파견 검사 전원의 의견을 수렴한 후 민중기 특별검사를 만나 이 같은 요구를 전달했습니다.



이들은 검찰개혁법안의 취지가 검사에게 수사를 하지 못하도록 하는 것인데, 특검에서 수사와 기소 업무를 동시에 수행하는 모순적 상황이 혼란스럽다는 뜻을 민중기 특검에게 전했습니다.



---



윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건 재판장인 서울중앙지법 지귀연 부장판사의 '룸살롱 접대 의혹'을 조사한 대법원이 "현재까지 확인된 사실관계만으로는 직무 관련성을 인정하기 어렵다"고 판단했습니다.



외부 인사가 포함된 법원 감사위원회는 현재 고위공직자범죄수사처의 수사가 진행 중인 만큼, 조사 결과를 기다려 향후 드러나는 사실관계가 비위행위에 해당할 경우 엄정 처리해야 한다는 심의 결과를 내놓았습니다.



대법원 윤리감사관실은 확인한 의혹의 구체적 사실관계와 이를 토대로 한 법원 감사위원회의 심의 결과를 언론에 공개했습니다.



---



행정안전부가 정부 시스템 장애와 관련해 정부·공공기관 등을 사칭한 스미싱 공격이 예상된다며 각별한 주의를 당부했습니다.



행안부는 스미싱 피해를 예방하기 위해 정부 시스템 장애 관련 안내 알림에 '인터넷 주소 바로가기'인 URL 링크가 포함된 문자와 SNS 안내 문자를 발송하지 않습니다.



스미싱 피해가 의심되는 문자를 받았다면 24시간 무료로 운영하는 한국인터넷진흥원 118 상담센터로 신고해 상담받을 수 있습니다.



---



윤석열 정부 때인 지난해 추진됐던 14곳 기후대응댐 가운데 7곳을 중단한다고 환경부가 밝혔습니다.



환경부는 경북 예천군 용두천댐과 청도군 운문천댐, 전남 화순군 동복천댐, 강원 삼척시 산기천 댐의 건설 추진을 중단하겠다고 밝혔습니다.



앞서 올해 3월 보류했던 강원도 양구군 수입천댐 등 3곳까지 더하면 모두 7곳의 댐 추진이 중단되는 겁니다.