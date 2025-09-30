태국 숲에 갇힌 한국인 가족…폭우 속 무슨 일이?

태국의 한 숲에서 길을 잃고 헤매던 한국인 가족이 5시간에 걸친 수색 끝에 무사히 구조됐습니다.



사람들이 구조대원과 함께 숲속에서 나오고 있습니다.



다들 지친 기색이 역력한데요.



60대 한국인 남성과 그의 아내인 태국인 여성, 그리고 이들의 열 살 난 아들이 태국 람팡주 도이쿤탄 국립공원에 있는 숲에서 발견됐습니다.



이 가족은 다른 관광객 28명과 함께 국립공원에서 트래킹하던 중 점점 뒤처지다 길을 잃었는데요.



당국에 오후 늦게 구조 요청이 접수됐고 람팡 지역 구조대와 자원봉사단, 군 병력 등이 투입돼 5시간가량 수색 작업을 펼친 결과 무사히 구조될 수 있었습니다.



이들은 폭우 속에서 숲을 헤맨 뒤 기진맥진한 상태였는데, 구조 이후 병원으로 옮겨져 정밀 검사를 받았습니다.



당국은 당시 관광객을 인솔하는 현지 가이드가 있었는지, 이들이 갑자기 왜 고립됐는지 등을 추가로 조사할 방침입니다.



누리꾼들은 "태국 폭우 엄청난데 기적의 생환이다" "비극으로 끝나지 않아서 천만다행" "악천후 속 야외 활동 말리는 이유가 이런 것" 등의 다양한 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 페이스북 LPCM News)