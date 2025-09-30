123층 롯데타워 외벽은 누가 닦을까?…해외서도 '주목'

SNS를 통해 오늘(30일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.



국내 최고층 건물의 외벽을 청소하는 전문가들의 모습이 해외 누리꾼들의 눈길을 끌고 있습니다.



저는 못할 것 같은데요, <오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '하늘 위 4만여 장 유리창 청소'입니다.



아래를 내려다보는 것도 쉽지 않아 보이는데요.



숙련된 전문가가 123층 서울 롯데월드타워 외벽 유리창을 청소하는 모습입니다.



높이만 555미터 닦아야 하는 유리창도 많은데요.



무려 4만여 장이 넘는다는데 날씨의 영향을 많이 받기 때문에 1년에 한번 닦기도 힘들고 풍속과 안전 장치도 모두 확인 후 청소해야 한다고 하네요.



또 로봇 청소도 할 수 없는 구조라 이렇게 사람의 손으로 직접 먼지 제거를 해야 하는데요.



물로 청소를 할수도 없습니다.



물이 튀여 다른 유리에 얼룩이 남을 수 있기 때문에 특수 약을 사용해야 하고요, 전문 작업자가 1분에 1장씩 청소한다고 가정해도 약 700시간이 소요된다고 합니다.



하루에 8시간을 일한다고 치고 작업일로 환산할 경우 석 달 가까이 걸리는 대규모 작업이라고 하네요.



영상을 본 누리꾼들은 "선명한 서울의 파노라마 뷰를 책임지는 사람들" "진짜 급여 많이 받아야 하는 직업이다" "세상에서 제일 전망 좋은 일터" 등의 다양한 반응을 보였습니다.



(화면출처 : CNN)