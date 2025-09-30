니콜 키드먼, 결혼 19년 만에 남편 키스 어번과 결별

▲ 키스 어반과 니콜 키드먼이 지난 5월 8일 텍사스 프리스코의 호텔에서 열린 제60회 컨트리 음악 아카데미 시상식에 참석하고 있다.

호주 출신 할리우드 배우 니콜 키드먼(58)이 컨트리 가수인 남편 키스 어번(57)과 19년 만에 결별했다고 로이터 통신과 영국 일간 가디언 등 외신이 30일(현지시간) 보도했습니다.연예 매체 TMZ에 따르면 키스 어번은 지난 6월 그간 부부가 거주해 온 테네시주 내슈빌 소재 자택을 떠나 내슈빌 내 다른 주거지로 옮겼으며 이후 두 사람은 줄곧 별거 중입니다.다만 키드먼은 결혼기념일을 맞아 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 부부의 사진을 게시하는 등 관계 회복을 위해 필사적으로 애쓰고 있다고 연예 매체들은 전하고 있습니다.키드먼은 23살이던 1990년 할리우드 스타인 톰 크루즈와 결혼해 2001년 이혼했습니다.이후 2005년에 미국에서 열리는 호주 문화 행사 '그데이(G'DAY) USA 갈라'에서 키스 어번을 만나 1년여 만인 2006년 6월 재혼했습니다.키드먼은 지난 2013년 잡지 인터뷰에서 톰 크루즈와의 결혼 생활은 '도취'였지만 키스 어번은 '진정한 사랑'이라고 말한 바 있습니다.그러면서 톰 크루즈와의 이혼이 자신의 아카데미 여우주연상 수상작인 영화 '디 아워스'에서 연기한 영국 여성 소설가 버지니아 울프의 상황과 거의 같았다고 털어놓기도 했습니다.키드먼은 톰 크루즈와 결혼 생활 중에 딸 벨라(32)와 아들 코너(30)를 입양했으며, 키스 어번과의 사이에서는 선데이 로즈(17)와 페이스 마거릿(14) 등 두 딸을 얻었습니다.키드먼은 이달 초 영화 '프랙티컬 매직'의 속편 촬영을 마쳤으며 어번은 지난 5월부터 11번째 정규 음반 '하이' 홍보를 위한 투어를 진행 중입니다.(사진=게티이미지)