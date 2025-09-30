정동영 "북, 미국 본토 타격 가능 3대 국가…냉정하게 인정해야"

▲ 정동영 통일부 장관이 29일(현지시간) 독일 베를린에서 기자간담회를 하고 있다.

정동영 통일부 장관은 "북한은 미국 본토를 타격할 수 있는 3대 국가의 하나가 돼버렸다"며 "냉정하게 인정할 건 인정해야 한다"고 말했습니다.독일을 방문 중인 정동영 장관은 베를린 기자간담회에서 "북한이 스스로 전략국가라고 말하는데 전략적 위치가 달라졌다"면서, 북한은 "7년 전 위치와는 다르다"며 "일단 그 현실에서부터 출발해야 한다"고 밝혔습니다.정 장관이 언급한 '미 본토를 타격할 수 있는 3대 국가'는 북한과 중국, 러시아를 말하는 것으로 보입니다.하지만, 북한의 ICBM은 탄두의 대기권 재진입 기술이 검증되지 않아, 미 본토 타격 능력을 갖췄다고 인정하는 것은 섣부르다는 지적이 나옵니다.이와 관련해, 통일부 당국자는 기자들과 만나 "북한의 핵과 미사일 능력이 고도화되고 있다는 상황에 대한 경각심 환기 차원"이라고 설명했습니다.정 장관은 북미 정상회담 가능성에 대해서는 "노동당 창건 80년 메시지의 거의 절반 가까이가 대미, 대남 메시지"라며 "그걸로 미뤄보면 북미 양쪽 지도자 모두 지금 서로 만나고 싶다는 얘기를 한 것"이라고 해석했습니다.정 장관은 그러나 "북미관계를 통해 안보 대 안보를 교환한다면, 미국은 지원하거나 돈을 낼 생각이 전혀 없지 않나"라면서, "베트남의 길을 가고 싶다는 김정은 위원장의 말이 진정이라면 남북협력 밖에는 길이 없다"고 주장했습니다.정 장관은 북한이 "인민의 허리띠를 더 이상 졸라매지 않겠다는 전략적 지위에는 올라섰지만, 인민 생활 향상까지는 못 이뤘기 때문에 대남 수요도 있다고 생각한다"며 "그런 점에서 접점을 만드는 게 평화 공존"이라고 주장했습니다.'평화적 두 국가론'이 헌법과 충돌하는 것 아니냐는 논란에 대해 정 장관은 '데팍토' 즉 사실상의 국가와 '데주레' 즉 법적인 국가 승인, "그건 공리공담"이라며 "그렇게 해서 교류 협력을 재개해야 한다"고 말했습니다.정 장관은 "북쪽에서 '적대적 두 국가, 교전 중인 두 국가' 이렇게 말해 대비돼서 그런 것"이라며, "윤석열 전 대통령이 후보가 되자마자 내건 다섯 자 구호 '북한은 주적', 여기서부터 시작했다"면서 "그전에는 북한이 '주적은 미국이 아니라 전쟁 그 자체'라고 했다"고 주장했습니다.정 장관은 "민주정부가 들어서면 공든 탑을 쌓기 위해 땀 흘리며 애쓰는데 보수정권만 들어섰다 하면 허문다"고 비난했습니다.정 장관은 그러면서 서독 마지막 총리이자 통일 독일 첫 총리를 지낸 헬무트 콜은 이전 정부의 동방정책을 비판하면서도 교류협력은 중단하지 않았다고 밝혔습니다.정 장관은 남북 교류협력이 완전히 중단된 현재 상황을 독일인들은 이해하지 못한다며, "그게 바로 민주주의의 성숙도 차이다" "계엄이 성공해서 민주주의가 파괴됐으면 남북관계는 절단"이라고 윤석열 정부를 거듭 비난했습니다.정 장관은 또 이른바 '평양 무인기 투입 의혹'과 관련해 'V(대통령) 지시가 있었다'는 드론작전사령부 내부자 진술을 언급하면서 "만일 그때 국지적 무력충돌이 일어났으면 꼼짝없이 계엄의 명분이 된다. 나락으로 떨어질 뻔했다"고 주장했습니다.정 장관은 2025 국제한반도포럼과 독일 통일기념일 행사 등에 참석하기 위해 지난 28일부터 다음 달 4일까지 독일과 벨기에를 방문 중입니다.(사진=연합뉴스)