내란 특검, '계엄 안가 회동 의혹' 김주현 전 민정수석 조사

▲ 김주현 전 민정수석이 지난 7월 3일 내란특검 조사를 받기 위해 서초구 서울고검으로 들어서고 있다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀이 윤석열 정부 당시 대통령실 민정수석이었던 김주현 전 민정수석을 소환했습니다.내란특검팀은 오늘(30일) 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 김 전 수석을 참고인 신분으로 불러 대통령실의 계엄 전후 상황과 계엄 선포 과정 전반에 대해 조사하고 있습니다.특검팀이 김 전 수석을 소환해 조사하는 건 이번이 두 번째입니다.김 전 수석은 계엄 해제 당일인 지난해 12월 4일 오후 안가에서 이뤄진 이른바 '삼청동 안가 회동'에서 박성재 전 법무부 장관 등과 함께 사후 대응 방안을 논의했다는 의혹 등을 받습니다.안가 회동에는 김 전 수석과 박 전 장관, 이상민 전 행정안전부 장관, 이완규 전 법제처장 등이 참석했습니다.참석자들은 단순 친목 모임이었다고 주장했지만, 특검팀은 안가 모임이 계엄의 불법성을 점검하고, 계엄 선포문 작성과 서명을 통해 사후에 법적 요건을 충족시킬 방법을 논의하기 위한 자리가 아니었는지 의심하고 있습니다.또, 김 전 수석은 지난해 12월 4일 새벽 국회에서 비상계엄 해제 요구안이 의결된 뒤 박성재 전 장관과 통화했다는 의혹과 강의구 전 대통령실 부속실장을 통해 사후 계엄 선포문 관련 지시를 전달했다는 의혹도 받습니다.(사진=연합뉴스)