"생명은 가장 소중한 가치"…민관 43개 기관 공동 선언

▲ 서울 마포대교 난간에 '삶은 소중하다'는 메시지가 적혀 있다.

지난해 자살률이 11년 만에 최고를 기록한 가운데 정부와 사회 각계 기관들이 생명을 존중하는 사회를 만들고자 공동 선언문을 선포했습니다.보건복지부와 한국생명존중희망재단은 오늘(30일) 서울 강남구 삼정호텔에서 제8차 생명존중정책 민관협의회를 열었다고 밝혔습니다.2018년 출범한 민관협의회에는 복지부·교육부·문화체육관광부·고용노동부·여성가족부·경찰청 6개 정부 부처 외에 종교계·재계·노동계·언론계·학계 등 37개 민간 기관이 참여합니다.이번 협의회에서 선포한 공동 선언문에는 '생명은 우리 모두가 함께 지켜야 할 가장 소중한 가치입니다', '생명을 위협하는 일은 어떤 이유로도 용납될 수 없습니다', '자살은 그 어떤 상황에서도 미화되거나 정당화될 수 없습니다' 등의 내용이 담겼습니다.이날 정부는 자살 사망자 수 5년 이내 1만 명 이하 달성, 10년 이내 경제협력개발기구(OECD) 자살률 1위 오명 극복 등의 목표를 담은 2025년 국가 자살 예방 전략을 협의회에 보고했습니다.이날 협의회에 참석한 이형훈 복지부 제2차관은 "생명 지키기 공동 실천 선언문은 자살로부터 안전한 사회로 가기 위한 중요한 이정표"라며 "정부와 민간이 함께 머리를 맞대어 실천한다면 생명 보호가 일상이 되는 대한민국을 만들 수 있을 것"이라고 말했습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.