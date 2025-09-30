탁구 임종훈-신유빈, 중국 스매시 혼복 8강행 좌절

▲ WTT 유럽 스매시 때 임종훈(왼쪽)과 신유빈의 경기 장면

한국 탁구의 '황금 콤비' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시에서 중국의 벽에 막혀 16강에서 탈락했습니다.임종훈-신유빈 조는 오늘(30일) 중국 베이징에서 열린 대회 혼합복식 16강에서 중국의 천위안유-콰이만 조에 풀게임 대결 끝에 2-3(9-11 11-9 13-11 9-11 8-11)으로 패했습니다.혼합복식 톱시드를 받아 부전승으로 16강에 직행했던 임종훈-신유빈 조는 또 한 번 중국 조에 덜미를 잡혔습니다.올해 WTT 류블랴나 대회와 자그레브 대회에서 우승했던 임종훈-신유빈 조는 유럽 스매시와 미국 스매시 결승에서 잇달아 0-3 패배를 안겼던 린스둥-콰이만 조가 해체되고 콰이만의 새 파트너가 천위안유로 바뀌면서 우승을 노렸습니다.첫 게임은 상대 복식 조에 적응되지 않은 임종훈-신유빈 조가 9-11로 내줬습니다.2게임에서 거센 반격에 나서 11-9로 따내며 승부를 원점으로 돌린 임종훈-신유빈 조는 3게임 듀스 접전을 13-11로 가져오며 게임 점수 2-1로 앞섰습니다.11-11에서 한 점을 따 승기를 잡았고, 천위안유의 3구 공격이 테이블을 벗어나는 행운으로 접전을 승리로 마무리했습니다.하지만 임종훈-신유빈 조는 4게임 들어 1-5 초반 열세에서 거센 추격 끝에 6-6 동점을 만들고도 회전량 많은 콰이만의 공에 고전하며 4연속 실점해 6-10으로 게임 포인트에 몰렸습니다.신유빈과 임종훈이 번갈아 득점하며 9-10까지 뒤쫓았지만, 임종훈의 3구 드라이브가 네트를 맞고 테이블을 벗어나 게임을 잃었습니다.마지막 5게임에 나선 임종훈-신유빈 조는 3-1 리드를 잡고도 비디오판독(TTR)에서 임종훈의 서브 때 공을 가린 것으로 확인돼 실점했고, 4-2에서 5연속 실점해 역전을 허용했습니다.임종훈-신유빈 조는 추격 끝에 8-8 동점을 만들었지만, 천위안유-콰이만 조는 신유빈과 임종훈의 공격 범실에 편승해 3연속 득점하며 8강 진출을 확정했습니다.(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)