[자막뉴스] '중국인 무비자 관광객 칼부림' 협박글…경찰 추적 중

어제(29일)부터 중국 단체 관광객들의 우비자 입국이 시작된 가운데, 중국인 무비자 관광객을 상대로 칼부림을 예고한 것으로 추정되는 글이 SNS에 올라와 경찰이 수사에 나섰습니다.



서울 은평경찰서는 관련 신고를 어제 접수해 게시글 작성자를 추적하고 있다고 밝혔습니다.



문제의 글에는 '중국인 무비자 관광객이 내일 아침 7시 모든 학교 앞에서 칼부림함'이라고 적힌 것으로 전해졌습니다.



문맥이 정확하진 않지만, 경찰은 맥락상 관광객을 상대로 칼부림을 예고했을 가능성도 있다고 보고 작성자 IP 등을 쫓고 있습니다.



또 학교 주변 순찰을 강화하는 등 안전 조치도 취하고 있다고 밝혔습니다.



앞서 지난달 우리 정부는 어제부터 내년 6월 30일까지 15일 범위에서 중국인 단체관광객의 무비자 입국을 허용한다는 방침을 밝혔습니다.



이에 어제 오전 인천항에 중국인 2천7백여 명을 태운 크루즈가 입항하는 등 중국인 관광객 입국이 크게 늘고 있습니다.



정부는 무비자 조치 기간 중국 관광객 약 100만 명이 방한할 것으로 예상하고 있습니다.



특히 다음 달 1일부터 시작되는 중국 국경절 기간에 중국인들의 한국행이 집중될 거로 보이는데, 도심에서 반중시위가 계속되고, 이런 SNS 협박글까지 올라와 경찰은 만일의 사태에 대비해 경계를 강화하고 있습니다.



(구성 : 이호건 / 영상편집 : 최강산 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스편집부)