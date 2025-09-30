올해 크리스마스도 'SBS 가요대전'과 함께…12월 25일 개최 확정

대한민국을 대표하는 글로벌 K-POP 축제 'SBS 가요대전'이 올해도 12월 25일, 크리스마스 개최를 확정했다.



매년 역대급 라인업과 스페셜 스테이지로 큰 화제를 모았던 'SBS 가요대전'은 지난해 대한민국을 대표하는 아이돌이 총출동한 가운데, 지드래곤과 2NE1 완전체까지 출격하며 압도적인 무대를 선보였다. 이에 TV 최고 시청률 5.1%를 기록하는 동시에, 전 세계 160여 개국으로 생중계되어 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.



더불어 SNS 'X' 실시간 트렌드 1위를 차지한 것은 물론, 유튜브로 진행된 레드카펫 라이브가 최고 동시 접속자 수 10만 명을 돌파하고 주요 클립이 100만 뷰를 넘어서면서 TV와 디지털을 아우르는 폭발적인 화제성을 입증했다.



'2025 SBS 가요대전' 역시 크리스마스 시즌에 개최되는 만큼 독보적 라인업과 '가요대전'에서만 볼 수 있는 단독 무대들로 2025년 K-POP의 화려한 피날레를 장식할 예정이다.



'2025 SBS 가요대전'은 오는 12월 25일, 3년 연속 인스파이어 아레나에서 개최된다.



