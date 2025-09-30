당정 "배임죄 폐지할 것"…국힘 "이재명 대통령 구하기"

<앵커>



민주당과 정부가 배임죄는 과도한 경제형벌이라며 이를 폐지하는 걸 추진하겠다고 공식 발표했습니다. 국민의힘은 배임 혐의로 재판을 받고 있는 '이재명 대통령 구하기'를 위한 거라며 반발했습니다.



당정은 오늘(30일) 지난달부터 운영해 오던 경제형벌 민사책임 합리화 TF의 1차 성과라며 배임죄 폐지를 추진하겠다고 밝혔습니다.



그동안 기업인의 정상적인 경영 판단까지 범죄로 몰아 기업 운영과 투자에 부담을 줘 왔다는 겁니다.



[김병기/민주당 원내대표 : 과도한 경제형벌은 기업뿐만 아니라 자영업자, 소상공인까지 옥죄면서 경제 활력을 꺾어왔습니다. 대표적인 사례가 배임죄입니다.]



정상적 경영이나 주의 의무를 다한 사업자는 보호할 수 있도록 형법상 배임죄 폐지를 기본으로 하되, 법무부 중심으로 최대한 신속하고 합리적으로 대체 입법에 나서 입법 공백이 없도록 하겠다는 방침입니다.



또, 당정은 상대적으로 경미한 위반 행위에는 형벌을 폐지하고 과태료 등 행정 제재로 전환하고, 시정명령 등 행정 제재로도 입법 목적이 달성 가능하다고 판단하면 '선 행정 조치, 후 형벌 부과'하기로 했습니다.



국민의힘은 이른바 '이재명 구하기'라며 반발했습니다.



형법상 배임죄 폐지는 현재 대장동 사건 등으로 배임죄 혐의 재판 중인 이재명 대통령에게 면소 판결이 내려지게 하는 조치라고밖에는 보이지 않는다는 겁니다.



[김도읍/국민의힘 정책위의장 : 신중하게 기업의 이익을 위해서 판단했다고 하면 지금도 배임죄로는 처벌되지 않습니다. 온갖 미사여구를 동원해서 배임죄를 건드리려 하는데 결국은 이재명 구하기‥.]



배임죄 폐지는 기업에 손해를 끼치는 불법 행위를 하는 기업가에게 면책 해준다는 것이지, 기업 하기 좋은 나라를 위해 배임죄를 폐지한다는 건 말이 안 되는 거라면서, 방만한 경영에 따른 손실은 근로자, 또 개미 투자자들이 보게 될 거라고 주장했습니다.



