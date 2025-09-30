"트럼프, 우크라에 러 본토 때릴 장거리 미사일 사용 허용"

▲ 토마호크 미사일 발사하는 미 해군 전함

트럼프 미국 대통령이 러시아 본토에 있는 표적 공격에 우크라이나가 장거리 미사일을 사용하는 것을 사실상 승인했다고 미국 폭스뉴스가 보도했습니다.트럼프 대통령의 우크라이나 특사인 키스 켈로그는 현지 시간 29일 폭스뉴스에 출연해 트럼프 대통령이 러시아 내 표적에 대한 우크라이나의 장거리 타격을 승인했다는 취지로 말했습니다.그는 트럼프 행정부가 우크라이나 정부에 특정한 경우 러시아 내 표적에 대한 장거리 타격을 허용했느냐는 물음에 "대통령과 부통령, 국무장관이 한 발언들을 보면 대답은 '그렇다'이다. 깊숙이 타격하는 능력을 사용하라는 것이다. (러시아 측에) 안전한 곳은 없다"고 말했습니다.트럼프가 명시적으로 우크라이나의 장거리 미사일 사용을 승인했다는 것인지, 아니면 그렇게 할 수 있다는 것인지는 다소 불분명하지만, 우크라이나 측에 전략적 필요가 있을 경우 장거리 미사일로 러시아 본토 표적을 타격하는 것을 반대하지 않겠다는 취지로 읽힙니다.이는 지금까지의 모호한 입장에서 다소 진일보한 것으로 해석됩니다.앞서 이날 켈로그 특사의 이 발언이 방송되기 전 JD 밴스 부통령도 트럼프 대통령이 우크라이나의 토마호크 장거리 순항미사일 요청 건을 고려 중이라고 밝혔습니다.그는 폭스뉴스 인터뷰에서 장거리 정밀 타격이 가능한 미사일을 우크라이나에 지원하는 방안을 고려하고 있다면서 토마호크를 내줄지 말지 트럼프 대통령이 최종 결정할 것이라고 말했습니다.미국의 토마호크 미사일은 사거리가 2천500㎞에 달하는 크루즈 미사일로, 최고 속도 885㎞로 비행해 목표물을 정밀 타격합니다.우크라이나에서 발사할 경우 러시아 수도 모스크바까지 사정권에 두게 됩니다.우크라이나는 그동안 미국을 상대로 끈질기게 장거리 미사일 지원과 사용 승인을 요구해 왔습니다.최근에는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔 총회 참석차 미국을 방문했다가 지난 23일 트럼프 미국 대통령과 만나 토마호크 지원을 요청했다는 보도가 있었습니다.트럼프 행정부는 확전 가능성과 종전 협상에 미칠 영향 등을 고려해 그동안 우크라이나에 러시아 본토를 공격할 수 있는 무기를 제공하거나 사용을 승인하는 일에 매우 소극적이었습니다.미국은 바이든 행정부 때인 작년 11월 미국이 우크라이나에 지원한 사거리 300㎞의 전술 탄도 미사일 '에이태큼스'(The Army Tactical Missile System ·ATACMS)의 사용도 불허해 왔습니다.그러나 러시아와의 종전 협상이 돌파구를 찾지 못한 채 지지부진한 가운데 트럼프 대통령이 푸틴 러시아 대통령에 대한 실망감을 공개적으로 표출하는 등 미국의 태도가 바뀌고 있는 시점이라 주목됩니다.미국이 실제로 우크라이나의 장거리 미사일 사용을 반대하지 않는다는 방침을 명확히 할 경우 우크라이나는 이미 보유 중인 미국산 에이태큼스 미사일로 러시아 내 표적을 당장 공격할 수 있습니다.러시아는 우크라이나의 장거리 미사일이 전황을 바꾸지 못할 것이라고 주장했습니다.페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 "전선의 상황을 타개할 마법의 무기는 없다"면서 "토마호크든 다른 미사일이든 상황을 바꾸지는 못할 것"이라고 말했다고 AFP통신이 전했습니다.(사진=게티이미지코리아)