"매출 100배도" 중국인 몰려와서 싹쓸이…뭐 샀나 보니

▲ 29일 서울 중구 명동 거리에 중국인 관광객들을 상대로 한 간편결제 수단 등 홍보 배너가 설치돼 있다.

전날(29일)부터 중국인 단체 관광객의 무비자 입국이 허용되면서 유통가가 눈에 띄게 활기를 찾고 있습니다.외국인이 많이 찾는 지역의 편의점과 마트는 매출이 껑충 뛰었고 면세점 매장도 북적이기 시작했습니다.관광객 증가에 대한 기대감도 커지는 모습입니다.전날 서울 명동의 편의점 GS25 매장의 외국인 결제 수단(알리페이·위챗페이 등) 매출은 지난주 같은 요일 대비 100배 늘었습니다.단체 관광객이 찾아와 상품을 '싹쓸이'하다시피 한 덕분입니다.매출 상위 품목에는 K팝 앨범, 넷플릭스 협업 상품, 빙그레 바나나우유 등이 올랐습니다.GS25 전체 매출도 100% 넘게 늘었습니다.CU도 전주 대비 매출이 25% 증가했습니다.특히 명동, 홍대, 성수, 공항 등 외국인이 자주 찾는 매장의 매출 신장률은 38%로 더 높았습니다.외국인 특화 점포 10곳을 운영하는 롯데마트도 중국인 단체 관광객 특수를 누렸습니다.특화 점포 10곳을 찾은 고객 수는 전주 월요일보다 35% 늘었고, 매출도 15%가량 늘었습니다.전날 무비자 입국한 크루즈 '드림호' 승객들이 찾은 명동과 가까운 서울역점에서는 과자, 견과류, 김 가공품 등이 가장 많이 팔렸습니다.과자 카테고리의 매출 1위는 '오리온 비쵸비 대한민국'으로, 제품에 한국 전통 이미지를 담은 롯데마트 단독 패키지 상품입니다.'롯데 제로 후르츠젤리', '농심 빵부장 초코빵·소금빵', 'HBAF 아몬드 시리즈', 김부각 등 특색있는 제품들도 많이 팔렸습니다.무신사스탠다드 명동점의 전날 중국인 고객 매출은 전주 월요일 대비 71% 뛰었습니다.무비자 단체 관광객 특수를 가장 크게 기대했던 면세점도 입점 고객 수 증가를 체감했습니다.롯데면세점에 따르면 명동 본점의 이달 평균 중국인 단체 관광객 객수는 1천 명 수준이었는데, 무비자 허용 첫날인 전날은 크루즈 단체 관광객 1천700명을 포함해 약 2천500명의 중국인 단체 관광객이 이곳을 찾았습니다.신라면세점 역시 전날 고객 수가 평소 대비 30%가량 많았다고 전했습니다.롯데면세점에서는 주로 패션, 액세서리, 중국 담배, 식품 카테고리의 매출이 증가했습니다.특히 캐릭터 상품을 포함한 액세서리와 담배 매출은 이달 평균 대비 100% 늘어난 것으로 나타났습니다.아모레퍼시픽 관계자는 "면세점을 포함한 설화수 매장에 중국인 관광객 유입이 평소보다 늘었다"며 "앞으로 매출에도 긍정적인 영향이 있을 것으로 기대한다"고 말했습니다.그러나 아직 무비자를 이용한 중국인 단체 관광객 입국 초기인 데다 전날 입국한 관광객이 크루즈 여행 중이어서 매출 측면에서는 아직 두드러진 성과는 나지 않았습니다.한국이 여행 목적지가 아니라 기항지인 크루즈 여행객 특성상 적극적인 소비가 이뤄지지는 않았다는 게 면세 업계의 분석입니다.한 면세점 관계자는 "무비자 입국으로 매장에 활기가 도는 것은 확실하다"면서도 "식품 수요가 컸는데 식품은 단가가 낮아서 매출 증대가 컸다고 보기는 어려운 상황"이라고 말했습니다.업계에서는 중국 중추절 연휴 기간 이후 MICE(마이스) 성격의 고부가 단체 관광객이 유입되며 무비자 효과가 본격적으로 나타날 것으로 기대합니다.중국 단체 관광객들이 선호하는 필수코스인 경복궁, 창경궁 등 고궁과 광화문 청계천, 북촌 한옥마을 등을 비롯해 중국인들이 좋아하는 판다가 있는 용인 에버랜드도 방문객 증가를 예상하고 있습니다.전날에도 무비자 입국은 아니지만 중국인 관광객 30여 명이 판다와 사육사 등을 연계한 관광공사 상품을 이용했습니다.이번 무비자 입국 허용 대상 단체의 기준은 3인 이상으로, 친구·가족 단위 여행객 수요도 상당할 것으로 보이는 만큼 성수동, 여의도 등 젊은 층이 좋아할 만한 장소들에도 활기가 돌 것으로 예상됩니다.한국관광공사 관계자는 "최근 중국 관광객들이 찾는 곳들은 한국 젊은이들에게 인기 있는 장소들과 큰 차이가 없다"며 "중국판 인스타그램인 '샤오홍슈'에는 실시간으로 한국의 예쁜 카페, 팝업 매장 정보가 올라와 거의 실시간으로 중국 관광객들이 찾는 한국 여행지에 반영된다"고 전했습니다.올리브영은 압구정로데오점을 기존 5배 규모 '글로벌 미용관광 특화 매장'으로 재단장해 문을 열었습니다.외국인, 특히 중국 관광객의 미용 의료 관광 수요가 높은 점을 감안한 것입니다.중국인 단체관광객 무비자 입국은 내년 6월 30일까지입니다.국내·외 전담여행사가 모객한 3인 이상 중국인 단체관광객은 비자 없이 15일간 국내 전역에서 관광할 수 있습니다.정부는 이번 조치로 약 100만 명의 중국 관광객이 추가 유입될 것으로 기대합니다.(사진=연합뉴스)