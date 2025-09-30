28세 차 커플이었는데…'돌싱포맨' 김용림, 탁재훈에 "사람이 인격이 돼야지" 호통

배우 김용림이 28세 연하 탁재훈과 커플 연기를 한 뒷이야기를 전했다.



30일 방송될 SBS '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'에서는 배우 김용림, 서권순, 농구선수 이관희가 게스트로 등장해 돌싱포맨과의 역대급 티키타카로 큰 웃음을 선사한다.



앞서 진행된 촬영에서 김용림은 화제의 SBS 예능 '마이턴'에서 28살 연하 탁재훈과 했던 커플 연기에 대해 "탁재훈이라서 했다"라고 밝히며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 하지만, 이내 탁재훈의 계속되는 깐족에 갑자기 "사람이 인격이 되어야지!"라며 호통을 쳐 폭소를 자아냈다. 이에 이관희가 가세해 "저는 50살 연상까지 가능하다. 탁재훈 형보다 제가 낫지 않냐"라며 플러팅을 날려 현장을 웃음바다로 만들었다.



이어, 이관희는 "돌싱포맨 두 배를 합쳐도 나만큼 대시 못 받아봤을 것이다. 돌싱포맨 형들과 저는 레벨이 다르다"라며 연애 자신감을 보여 돌싱포맨을 분노케 했다. 이후, 이관희가 "아내가 시집살이를 당해도 엄마 편을 들 것"이라고 말하자 탁재훈은 "100% 이혼감이다"라며 복수해 모두를 폭소케 했다.



이후, 탁재훈과 이관희는 아직도 엄마에게 반찬 투정을 한다고 고백해 모두의 질타를 받았다. 심지어 이관희는 농구 경기에서 패배한 날에는 문을 쾅 닫고 들어가 가족들이 눈치를 보게 했다고 고백하자, 이에 감정 이입한 '엄마' 김용림과 서권순이 분노하며 탁재훈과 이관희를 한꺼번에 혼쭐 내 폭소를 유발했다.



한편, '폭싹 속았수다'에서 박보검과 연기 호흡을 맞춘 김용림은 '탁재훈VS박보검'에 대한 질문에 탁재훈을 선택해 연하남 탁재훈을 설레게 했다. 하지만, "박보검은 누구에게나 사랑받을 수 있지만, 탁재훈은 아니라서"라며 반전 이유를 밝혀 현장이 초토화됐다.



돌싱포맨과 김용림 X 서권순 X 이관희의 대환장 케미는 30일 밤 11시 20분에 방송되는 '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'에서 공개된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)