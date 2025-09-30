살해 후 김치냉장고 샀다…1년간 여자친구 시신 은폐

여자친구를 살해한 뒤 시신을 1년이나 유기한 40대는 시신을 숨기기 위해 범행 후 김치냉장고를 구입한 것으로 확인됐습니다.



오늘(30일) 전북경찰청은 "여자친구 살인 및 사체 유기 혐의로 A(40대) 씨를 조사 중"이라며 "A 씨가 범행 대부분을 자백했고 현재 증거를 보강하고 있다"고 밝혔습니다.



A 씨는 지난해 10월 20일쯤 B(40대) 씨의 원룸에서 그를 목 졸라 죽인 뒤 시신을 유기한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 A 씨가 B 씨와 주식 투자 문제로 말다툼을 하다가 살해했고, 이후 김치냉장고를 구매해 시신을 유기한 것으로 보고 있습니다.



시신이 1년 가까이 냉장고에 보관돼있어 부패하지 않은 상태라고 경찰은 설명했습니다.



경찰은 A 씨가 범행을 숨기기 위해 B씨의 휴대전화를 소지한 채 그의 행세를 하며 가족과 메시지로만 연락하거나 월세를 꼬박꼬박 내 온 것으로 보고 있습니다.



또, A 씨는 B 씨 카드를 사용하거나 B 씨 명의로 대출을 받기도 한 것으로 조사됐습니다.



A 씨와 B 씨는 직장에서 만난 사이로, 범행 당시에는 둘 다 해당 직장을 그만둔 상태였던 것으로 알려졌습니다.



경찰 관계자는 "A 씨가 주식 투자 문제로 B 씨와 다투다가 범행한 것으로 보인다"며 "B 씨의 시신을 부검해 사건 경위를 조사할 예정"이라고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)