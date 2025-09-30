"김연아 무대 본 것 같다"…'우리들의 발라드', 역대급 참가자에 탑백귀 집단 눈물 파티

'우리들의 발라드' 탑백귀들의 집단 눈물 파티가 벌어진다.



30일 밤 9시에 방송될 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드' 2회에서는 숏폼 영상 조회수 합계가 704만 회를 돌파하는 등 녹화 현장뿐만 아니라 온라인까지 뜨겁게 달구고 있는 'Never Ending Story' 선공개 영상의 주인공이 공개된다.



이날 방송에서는 '내 인생의 첫 발라드'를 주제로 한 1라운드 무대가 계속된다. 그중 학창 시절 노래한 영상이 600만 뷰를 뛰어넘고 대형 기획사의 러브콜까지 받은 역대급 참가자가 등장해 탑백귀 대표단의 이목을 집중시킨다.



특히 부활의 'Never Ending Story'를 선곡한 참가자의 가슴을 울리는 열창에 탑백귀들의 눈시울이 붉어지는가 하면, 박경림은 눈물을 주체하지 못한다. 정재형은 "스케이트 타는 김연아 씨를 무대에서 본 것 같다"는 감상평을 전해 현장을 눈물바다로 만든 실력파 참가자의 정체에 관심이 치솟고 있다.



또한 오디션 마니아다운 차태현의 예리한 순간도 예고돼 흥미를 유발하고 있다. 한 참가자를 예의 주시하던 차태현이 자신이 느낀 그대로 가감 없는 의견을 전해 탑백귀 대표단의 공감을 불러일으키는 것. 정재형이 "진짜 날카로운 것 같다"고 놀라고 크러쉬도 감탄한 차태현의 활약이 주목된다.



한편, 1라운드에서는 미미가 "누나팬들 사로잡을 상"이라고 말한 매력적인 참가자가 나타난다. 멜로망스의 김민석과 차태현을 닮은 참가자는 말하는 목소리 톤도 좋아 탑백귀들의 기대감을 높인다. 과연 김민석과 차태현을 닮은 참가자는 어떤 무대를 선보일지 궁금해진다.



평균 나이 18.2세들의 감성 충만한 무대로 화요일 밤을 접수할 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 바로 오늘, 30일 밤 9시에 방송된다. 이날 방송은 140분으로 확대 편성돼 시청자들을 만난다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)