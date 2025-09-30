'1골 1도움' 이동경, K리그 31라운드 MVP

▲ 슈팅하는 이동경

프로축구 김천의 공격수 이동경이 하나은행 K리그1 2025 31라운드를 가장 빛낸 별로 뽑혔습니다.프로축구연맹은 "이동경이 지난 27일 김천종합운동장에서 열린 포항과의 경기에서 1골 1도움을 작성하며 김천의 2대 0 승리를 이끌어 31라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다"고 오늘(30일) 밝혔습니다.김천은 전반 41분 수비수 이동희가 퇴장당한 포항을 상대로 후반 16분 이동경의 선제 결승 골에 이어 후반 40분 이동경의 도움을 받은 원기종의 쐐기포가 터지며 2대 0 승리를 따내고 파이널A(1∼6위) 진출을 확정했습니다.지난 2라운드에서 처음 MVP에 뽑혔던 이동경은 31라운드에서 올 시즌 두 번째 선정의 기쁨을 맛봤습니다.포항을 꺾은 김천은 K리그1 31라운드 베스트 팀에 선정됐고, 1대 1로 비긴 서울과 전북의 맞대결은 베스트 매치로 뽑혔습니다.31라운드 베스트 11은 이동경(김천), 싸박(수원FC), 세징야(대구·이상 FW), 백인우(울산), 이재원(수원FC), 맹성웅(김천), 송민규(전북·이상 MF), 이한도(서울), 카이오(대구), 이창용(안양·이상 DF), 조현우(울산·GK)가 이름을 올렸습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)