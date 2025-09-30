김병기 "배임죄 폐지, 경제·미래 위한 선택…정치 싸움 아냐"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

민주당 김병기 원내대표는 오늘(30일) 당정이 배임죄를 폐지하기로 한 것과 관련해 "민생 경제와 국가 경쟁력, 미래 성장을 위한 선택"이라고 말했습니다.김 원내대표는 오늘 국회에서 열린 원내대책회의에서 "일부에선 정쟁으로 몰아가지만, 분명히 말한다. 배임죄 폐지는 정치 싸움이 아니다"라며 이같이 전했습니다.김 원내대표는 "과도한 경제형벌이 기업 혁신을 막고 있다. 기업의 경우에는 단순 경영 판단까지 형사 사건으로 이어지는 일이 반복되고 있다"며 배임죄 폐지 추진 취지를 다시금 언급했습니다.국민의힘은 배임죄 폐지 시 이재명 대통령의 대장동, 백현동 사건 또한 면소 판결이 내려질 것이라며 '이재명 대통령 구하기 법'이라고 주장하는 것에 대해 사실상 반박한 것으로 해석됩니다.김 원내대표는 국가정보자원관리원 화재로 정부 전산망 마비 사태가 벌어진 데 대해선 "충분히 예견 가능했고 관련 예산과 대책을 마련하지 않은 윤석열 정부의 책임은 명확하다고 밖에 볼 수 없다"고 밝혔습니다.또 "재발 방지를 위해서 철저한 원인 조사와 함께 체계적 수습, 근본적 보완 대책이 시급하다"며 "정부뿐만 아니라 국회도 책임 있게 움직여야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)