스페인 5부 리그 19세 골키퍼, 경기 도중 머리 충돌…끝내 사망

이정찬 기자
작성 2025.09.30
라울 라미레스 오소리오를 추모한 콜린드레스의 SNS

스페인 축구 5부 리그 CD 콜린드레스의 19세 골키퍼 라울 라미레스 오소리오가 경기 도중 심각한 머리 부상을 당한 뒤 깨어나지 못하고 끝내 사망했습니다.

AP통신은 오늘(30일) "19세 골키퍼 오소리오가 지난 주말 스페인 축구 5부 리그 경기 도중 상대 선수와 충돌한 뒤 머리를 다쳐 병원으로 후송됐지만 뇌사에 빠졌다"라며 "가족들이 장기 기증을 결정하면서 사망했다"고 전했습니다.

사고는 현지 시간 27일 펼쳐진 스페인 5부 리그 CD 콜린드레스와 레비야의 경기 도중 벌어졌습니다.

오소리오는 후반 15분쯤 상대 공격수와 머리를 부딪힌 뒤 의식을 잃고 쓰러졌고, 경기를 지켜보던 간호학과 학생의 응급처치로 잠시 의식이 돌아왔지만 병원 이송 도중 두 차례나 심정지 상황이 벌어지는 위급한 상태로 입원했습니다.

뇌사 상태에 빠진 오소리오는 가족들이 장기 기증을 선택하면서 결국 29일 19살의 나이로 세상을 떠났습니다.

오소리오의 죽음에 레알 마드리드와 프리메라리가 사무국도 추도 메시지를 전했습니다.

레알 마드리드는 "19세 골키퍼 오소리오의 사망 소식에 애도를 전하고 고인의 명복을 빈다"고 전했고, 라리가도 "깊은 슬픔 속에 오소리오의 명복을 빈다"고 밝혔습니다.

(사진=CD 콜린드레스 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
