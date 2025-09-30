'우주메리미' 최우식 "정소민과 100점 만점 케미…배울 점 많아"

이미지 확대하기

'우주메리미' 최우식이 작품을 선택한 이유와 각오를 전했다.오는 10월 10일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'(극본 이하나, 연출 송현욱, 황인혁)는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기로, 믿고 보는 배우 최우식(김우주 역)과 로코 불패 정소민(유메리 역)이 만나 탄탄한 연기 시너지를 발휘할 작품으로 기대감을 높이고 있다.'우주메리미' 측은 30일, 대한민국 최초 베이커리 가문의 완전무결 '빵수저' 김우주 역을 맡은 최우식의 서면 인터뷰를 공개했다. 특히 최우식은 서면 인터뷰를 통해 정소민과 100점 만점의 케미스트리를 예고해 기대를 높였다.최우식은 "우주와 메리가 만나서 겪는 사건들이 어떻게 전개될지, 이야기의 끝이 궁금했다"라고 전한 후 "송현욱 감독님과 정소민 배우와의 작업도 큰 기대가 됐다"라며 흥미진진한 대본과 송현욱 감독의 연출력, 정소민과의 협업에 대한 기대감으로 '우주메리미'를 선택했다고 밝혔다.특히 최우식은 정소민과의 케미 점수에 대해 "100점 만점"이라고 평가해 케미스트리에 대한 기대감을 자아냈다. 그는 "'우주메리미'에 함께하며 가장 뜻깊었던 건 '배우 정소민'을 알게 된 것"이라며 "현장에서 어떤 장면이든 능숙하게 연기해 상대 배우로서 새삼 배울 점이 많더라"고 정소민의 연기력을 극찬했다.제일 기억에 남는 장면으로 우주와 메리의 첫 만남 장면을 꼽은 최우식은 "현실에서 그런 일이 생긴다면 아름답지 않은 첫 만남일 수 있지만, 강렬한 장면이어서 기억에 남는다"라며 "뗄 레야 뗄 수 없는 사이가 된 우주와 메리의 시작점을 시청자분들도 기대해 주시길 바란다"라고 명장면을 예고했다.자신이 맡은 명순당 4대 독자 김우주 캐릭터에 대해서는 "사랑을 많이 받지 못하고 자라 외로움이 많은 인물"이라며 "겉으로는 무심해 보이지만 진중하고, 메리를 누구보다 사랑하며 운명을 믿는 따뜻한 사람"이라고 설명하며 인간적인 매력의 재벌 4세로 변신할 최우식을 기대케 했다.마지막으로 최우식은 "'우주메리미'는 로코 뿐만 아니라 휴먼, 추리, 사기극 등 다양한 장르의 재미를 선사할 예정이다. 남녀노소 누구나 재밌게 즐길 수 있는 새 금토드라마 '우주메리미'에 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.'우주메리미'는 오는 10월 10일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)