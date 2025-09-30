'어쩔수가없다', 6일 연속 박스오피스 1위…일일 관객 수는 하락

영화 '어쩔수가없다'가 6일 연속 박스오피스 1위 자리를 지켰지만 개봉 이래 처음으로 10만 명 이하의 일일 관객 수를 기록했다.



30일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '어쩔수가없다'는 29일 전국 7만 8천845명을 기록했다. 누적 관객 수는 115만 2천497명.



지난 24일 개봉한 '어쩔수가없다'는 5일 만에 100만 관객을 돌파하고 2주 차를 맞았다. 그러나 2주 차 월요일 일일 관객 수가 10만 명 이하로 떨어지며 하락세를 보였다. 추석 연휴를 앞두고 있는 가운데 하락세가 시작돼 극장가의 경쟁 구도가 어떻게 펼쳐질지도 관심사다. 예매율과 예매량 부문에서는 여전히 1위를 지키고 있다.



일본 애니메이션 '극장판 체인소 맨: 레제편'이 2위권, 오는 3일 개봉하는 '보스'가 3위권을 형성하며 '어쩔수가없다'를 위협하고 있다.



'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화. 박찬욱 감독이 연출하고 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란이 주연을 맡았다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)