'폭군' 이채민, 공개 열애 류다인과 생일 케이크 럽스타…애정전선 이상 무

공개 연애 중인 배우 이채민과 류다인이 '럽스타그램'으로 이목을 집중시켰다.



지난 29일 류다인은 자신의 SNS에 "냐하 사랑해"라는 글과 사진을 게재했다. 이날 생일을 맞은 그는 '25' 숫자초가 꽂힌 케이크를 들고 찍은 사진을 공개하며 생일의 행복함을 표현했다.



이런 류다인의 생일 케이크 인증 사진은 남자친구 이채민을 소환시켰다. 지난 16일 생일을 맞았던 이채민도 '25' 숫자초가 꽂힌 케이크를 들고 찍은 사진을 SNS을 통해 공개한 바 있다. 그런데 류다인과 이채민이 각각 들고 찍은 케이크가 동일한 베이커리 가게의 케이크이고, 비슷한 모양의 '25' 숫자초까지 포착된 것. 생일 케이크마저 커플로 맞춘 이들의 귀여운 '럽스타그램'은 여전한 애정 전선을 입증했다.



2000년생 동갑내기인 류다인과 이채민은 지난 2023년 종영한 tvN 드라마 '일타스캔들'에 함께 출연한 것을 계기로 만나 연인으로 발전했다. 양측은 지난해 3월 길거리 데이트 영상이 퍼지면서 열애설이 제기되자 이를 인정하며 공개 연애를 시작했다.



이채민은 최근 tvN 드라마 '폭군의 셰프' 종방연에서 류다인과 맞춘 커플링으로 추정되는 반지를 끼고 등장해 화제를 모은 바 있다.



[사진=이채민, 류다인 인스타그램]



(SBS연예뉴스 강선애 기자)