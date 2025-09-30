뉴스

8월 서울 원룸 평균 월세 70만 원…7월보다 4.2% ↓

김관진 기자
작성 2025.09.30 09:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
8월 서울 원룸 평균 월세 70만 원…7월보다 4.2% ↓
지난달 서울 원룸 거래에서 월세는 하락하고, 전세 보증금은 상승한 것으로 나타났습니다.

부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석했더니 지난달 거래된 서울 지역 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 보증금 1천만 원 기준 평균 월세는 70만 원, 평균 전세 보증금은 2억 1천701만 원이었습니다.

지난 7월 대비 월세는 4.2%(3만 원) 감소하고, 전세금은 2.3%(478만 원) 증가한 수치입니다.

2025년 8월 서울 25개 자치구별 원룸 전월세 현황

자치구별로 서울 평균 월세 대비 비율은 강남구가 133%로 가장 높았고, 이어 서초구(121%), 성동구(114%), 금천구(112%), 광진구(107%), 마포·용산구(각 106%), 강서구(104%), 서대문·중랑구(각 103%) 등의 순이었습니다.

전세금은 서초구(136%), 강남구(127%), 중구(109%), 광진·성동·용산구(107%), 동작구(103%), 강동구(101%)가 서울 평균보다 높았습니다.

이번 조사는 평균 월세의 경우 보증금 1억 원 미만 거래를, 평균 전세 보증금의 경우 모든 전세 거래를 집계해 분석했다고 다방은 설명했습니다.

(사진=다방 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지