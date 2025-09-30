뉴스

아시아개발은행, 내년 한국 성장률 1.6% 전망…올해 0.8%

유영규 기자
작성 2025.09.30 09:12 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
아시아개발은행, 내년 한국 성장률 1.6% 전망…올해 0.8%
아시아개발은행(ADB)이 올해와 내년 한국 경제 성장률을 각각 0.8%, 1.6%로 전망했습니다.

기획재정부에 따르면 ADB는 오늘(30일) 이런 내용의 '9월 아시아 경제 전망'을 발표했습니다.

ADB는 매년 4월 연간 전망을 한 뒤 7월 보충 전망, 9월 수정 전망을 발표합니다.

필요한 경우 12월 추가로 보충 전망을 내놓습니다.

이번 ADB의 한국 성장률 전망치는 지난 7월과 같습니다.

ADB는 당시 한국의 성장률 전망을 4월보다 0.7%포인트(p) 떨어뜨렸습니다.

건설투자 감소, 수출 둔화, 부동산 시장 약세 등을 반영한 것입니다.

이번에는 정부의 확장적 재정 정책과 완화된 통화 정책이 하반기 내수 회복에 기여할 것으로 보면서도 건설 경기 부진, 미국의 관세 인상 등을 반영해 7월 전망치를 유지했습니다.

물가 상승률은 올해와 내년 모두 1.9%로 전망됐습니다.

마찬가지로 7월 전망과 같습니다.

아시아·태평양 지역 성장률은 7월보다 0.1%p 높은 4.8%로 전망했습니다.

내년 성장률 전망은 4.5%로 7월보다 0.1%p 하향 조정했습니다.

ADB는 미국의 관세 인상과 통상 불확실성을 하방 압력으로 꼽았지만 각국의 재정·통화 정책이 이를 일부 상쇄할 것으로 예상했습니다.

아시아·태평양 지역의 올해와 내년 물가 상승률은 각각 1.7%, 2.1%로 전망했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지