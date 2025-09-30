여자친구 살해 뒤 1년간 김치냉장고에 시신 숨겨…긴급체포

여자친구를 살해한 뒤 약 1년간 김치냉장고에 시신을 숨겨 둔 40대가 경찰에 체포됐습니다.



전북 군산경찰서는 살인 및 사체유기 혐의로 A(40대) 씨를 긴급체포해 조사 중이라고 오늘(30일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난해 10월 20일 군산시 조촌동 한 빌라에서 여자친구인 B(40대) 씨를 숨지게 한 뒤 김치냉장고에 시신을 은닉한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 전날 A 씨와 함께 살고 있는 여성의 가족으로부터 'A 씨가 사람을 죽였다고 한다'는 신고를 받고 수사에 나섰습니다.



이후 숨진 B 씨가 살던 빌라에서 그의 시신을 발견했습니다.



시신은 냉동된 상태라 부패하지 않은 것으로 확인됐습니다.



B 씨 가족은 그가 온라인 메신저로만 연락할 뿐 통화가 되지 않자 최근 경찰에 실종 신고를 한 상태였습니다.



A 씨는 함께 사는 여성에게 B 씨인 척 메시지를 보내라고 했고, 이 과정에서 자신의 범행을 (함께 사는 여성에게) 털어놓은 것으로 경찰은 파악하고 있습니다.



A 씨는 범행을 숨기기 위해 B 씨의 휴대전화를 소지한 채 그의 행세를 하며 가족과 연락하거나 월세를 내왔다고 경찰은 설명했습니다.



또, A 씨는 별다른 직업 없이 주식 단타 매매를 하며 생활해 온 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 주식 문제로 다투다가 범행했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.



경찰 관계자는 "A 씨가 범행 대부분을 시인했고, 구속영장을 신청한 상태"라며 "B 씨의 시신을 부검해 사건 경위를 조사할 예정"이라고 말했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)