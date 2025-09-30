4경기 연속골 손흥민, 통산 4번째 '라운드 베스트 11'

▲ 골세리머니를 펼치는 손흥민

미국프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 4경기 연속골을 달성한 손흥민(33·LAFC)이 라운드 '베스트 11'에 뽑혔습니다.MLS 사무국은 매치데이 37 '팀 오브 더 매치데이'(베스트 11)를 공개했습니다.3-4-3 포메이션으로 선정된 '팀 오브 더 매치데이'에서 손흥민은 스리톱의 한 자리에 이름을 올렸습니다.손흥민은 최근 세인트루이스 시티SC와 MLS 정규리그 원정에서 시즌 7, 8호 골을 잇달아 터트리는 멀티 골 활약을 펼치며 4경기 연속골 달성에 성공했습니다.손흥민 덕분에 LAFC는 3대0 대승으로 4연승을 달렸습니다.이로써 손흥민은 지난 8월 MLS 데뷔 이후 통산 4번째(매치데이 29·30·35·37) '라운드 베스트 11'에 선정됐습니다.MLS 사무국은 손흥민에 대해 "LAFC의 슈퍼스타 손흥민이 세인트루이스를 상대로 멀티 골을 터트리며 MLS 데뷔 시즌에 뜨거운 활약을 이어갔다"라며 "손흥민은 MLS 데뷔 이후 8경기 동안 8골을 쏟아냈다"고 칭찬했습니다.