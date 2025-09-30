뉴스

탁구 간판 신유빈, 중국 스매시 32강행…장우진은 1회전 탈락

이정찬 기자
작성 2025.09.30 06:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
탁구 간판 신유빈, 중국 스매시 32강행…장우진은 1회전 탈락
▲ 한국 여자탁구 에이스 신유빈

한국 탁구 여자 에이스 신유빈(대한항공)이 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시 첫판을 가볍게 통과했습니다.

신유빈은 중국 베이징에서 열린 여자 단식 본선 1회전(64강)에서 홍콩의 윙람을 3대0(11:7 11:7 11:3)으로 완파했습니다.

32강에 오른 신유빈은 오스트리아의 소피아 폴카노바와 16강 진출 티켓을 다툽니다.

반면 장우진은 남자 단식 64강에서 세계랭킹 1위 왕추친(중국)에게 0대3(2:11 9:11 9:11)으로 져 1회전에서 탈락했습니다.

오준성, 안재현(이상 한국거래소)과 여자 단식의 주천희(삼성생명)는 1회전 관문을 통과했습니다.

오준성은 남자 단식 64강에서 독일의 당치우에게 게임 점수 3대2 승리를 거뒀고, 안재현은 프랑스의 릴리앙 바르데를 3대1로 꺾었습니다.

여자 단식에 나선 주천희도 한국 선수끼리 맞붙은 본선 1회전에서 이은혜(대한항공)를 3대0으로 눌러 32강행 티켓을 따냈습니다.

(사진=ITTF 홈피 제공 자료 사진, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지