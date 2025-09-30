미국, 가자 평화구상 공개…"72시간 내 인질 석방"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 가자지구 전쟁을 끝내기 위한 평화구상을 공개했습니다. 72시간 안에 인질을 석방하는 내용 등이 담겼는데, 이스라엘은 일단 동의했고, 트럼프 대통령은 하마스도 합의하고 싶어 한다고 들었다고 말했습니다.



워싱턴 김용태 특파원의 보도입니다.



<기자>



미국 트럼프 대통령과 이스라엘 네타냐후 총리가 백악관에서 다시 만났습니다.



공동 기자회견에서 트럼프 대통령은 자신의 평화 구상에 네타냐후 총리가 동의했다고 밝혔습니다.



트럼프의 구상에는 72시간 내 인질 석방과 군사작전 중단 등이 담겼습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 하마스가 수락하면, 이 제안에 따라 남은 모든 인질을 즉시 석방하되 72시간을 넘겨서는 안 됩니다.]



트럼프는 하마스도 합의하고 싶어한다고 들었다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 하마스가 거부한다면, 늘 그럴 가능성이 있지만, 그들만 유ㄹ일하게 남는 것입니다. 다른 모든 측은 수락했습니다. 하지만 긍정적 답변이 나올 것 같습니다.]



만약 하마스가 거부한다면 이스라엘의 하마스 제거 작전을 적극 지원하겠다는 뜻도 내비쳤습니다.



네타냐후는 트럼프의 계획을 지지한다면서 이 계획을 통해 전쟁 목표를 달성할 수 있을 것이라고 답했습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : 가자 전쟁을 끝내기 위한 당신의 계획을 지지합니다. (이 계획은) 하마스의 군사능력과 정치적 지배를 해체할 것이고, 가자지구가 다시는 이스라엘에 위협이 되지 않도록 할 것입니다.]



네타냐후는 가자지구는 비무장화될 것이고 하마스도. 팔레스타인 자치정부도 아닌 평화로운 민간 정부가 수립될 것이라고 덧붙였습니다.



두 정상은 질문을 받지 않고 퇴장했습니다.



트럼프의 구상에는 무장 해제한 하마스 구성원을 사면하거나 다른 지역으로 안전한 통행을 제공하는 내용이 포함됐습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김병직)