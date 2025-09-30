여성·아동 상대 야간 길거리 음란행위 40대, 항소심 형량 가중

▲ 창원지법

야간을 틈타 길에서 여성과 아동 등을 상대로 음란행위를 한 40대가 항소심에서 더 무거운 형을 선고받았습니다.창원지법 형사1부(이주연 부장판사)는 공연음란 혐의로 기소된 40대 A 씨에게 벌금 750만 원을 선고한 원심을 파기하고 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 27일 밝혔습니다.성폭력 치료 프로그램 40시간 수강과 아동·청소년 관련기관, 장애인 관련기관 등에 각 3년간 취업제한도 명령했습니다.A 씨는 지난해 6월 17일 오후 11시 36분 경남 거제시 한 노상에서 찢어진 반바지 틈새로 여성과 아동 등을 상대로 주요 신체부위를 일부러 노출한 혐의 등으로 기소됐습니다.그는 다음 달 오후 10시쯤에도 비슷한 장소에서 같은 방법으로 음란행위를 했습니다.두 범행 모두 당시 10대 여성 등 시민들이 지나가거나 지켜보고 있었습니다.A 씨는 과거에도 야간에 길거리에서 여성을 강제 추행한 혐의로 징역형 집행유예를 선고받았으며, 집행유예 기간 중 이 사건 범행을 저질렀습니다.1심 재판부는 A 씨가 범행을 인정하고 깊이 반성하고 있으며 음란행위 정도가 극심하다고 보기 어려운 점 등을 토대로 벌금형을 선고했습니다.하지만 항소심 재판부는 "집행유예 기간 자숙하지 않고 이틀 동안 여성이나 아동 등을 상대로 범행을 연이어 저질러 죄질과 범죄 정황이 매우 불량하다"며 징역형 집행유예를 선고했습니다.(사진=연합뉴스)