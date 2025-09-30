트럼프 만난 네타냐후, 카타르 총리에 전화로 공습 사과

▲ 9일(현지시간) 이스라엘이 공습한 카타르 도하

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 현지시간 29일 가자지구 전쟁을 벌이고 있는 팔레스타인 무장정파 하마스 지도부를 제거하기 위해 카타르에 공습을 가한 것을 카타르 측에 사과했다고 미 백악관이 밝혔습니다.백악관은 이날 보도자료를 통해 도널드 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 총리, 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리가 전화로 3자 회담을 가졌다면서 이같이 전했습니다.백악관에 따르면 네타냐후 총리는 3자 회담에서 카타르 내 하마스를 겨냥한 이스라엘의 미사일 공격으로 의도치 않게 카타르 군인을 사망하게 한 데 대해 깊은 유감을 표했습니다.그는 또한 하마스 지도부를 표적으로 삼은 공습 과정에서 카타르의 주권을 침해한 점에 추가로 유감을 표명했으며, 이스라엘이 향후 이러한 공격을 다시 수행하지 않겠다고 확인했습니다.이에 알사니 총리는 이러한 약속을 환영했으며, 카타르가 지역 안보와 안정에 의미 있게 기여할 준비가 돼 있음을 강조했습니다.두 사람은 또한 가자지구 전쟁 종식 방안, 더욱 안전한 중동을 위한 전망, 양국 간 이해 증진 필요성을 논의했습니다.트럼프 대통령은 수년간의 상호 불만과 오해 이후 이스라엘과 카타르의 관계가 긍정적 방향으로 가길 바란다는 바람을 표명했습니다.트럼프 대통령은 또한 이스라엘과 카타르의 협력 강화, 소통 개선, 상호 불만 해소, 위협 방지를 위한 공동 노력 강화 등을 위한 3자 협의체 설립을 제안했으며, 양국 정상은 이를 수락했습니다.양국 정상은 아울러 미국과의 오랜 유대를 바탕으로 건설적으로 협력하고 오해를 해소하겠다는 공동의 의지를 강조했다고 백악관은 밝혔습니다.앞서 이스라엘은 지난 9일 카타르에 은신 중인 하마스 고위급 인사를 노려 카타르 수도 도하의 한 건물을 전격 공습했습니다.하지만 이 공격으로 하마스 고위급 인사는 제거되지 않았고, 하마스 하급 인사들과 카타르 군인이 숨졌습니다.이에 카타르를 비롯한 중동 국가들은 이러한 행위가 국제법을 위반하는 악질적 주권 침해라며 이스라엘을 맹비난했습니다.이번 사과와 관련, 이스라엘의 한 소식통은 CNN 방송에 "이번 사과는 카타르가 하마스에 트럼프 대통령이 제안한 21개 항목의 '가자지구 평화구상' 제안을 수용하도록 압박하기 위한 협상의 일환"이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)