'전용기 탑승' 이원모 부인 소환…90억 비자금 의혹

<앵커>



민간인 신분으로 나토 순방 대통령 전용기에 탑승해서 논란이 일었던 이원모 전 비서관의 부인 신 모 씨가 특검 조사를 받았습니다. 김건희 특검팀은 신 씨가 자신의 회사에서 90억 원을 횡령한 뒤 일부를 윤석열 전 대통령에게 불법 정치자금으로 대준 건 아닌지 의심하고 있습니다.



전연남 기자입니다.



<기자>



김건희 특검팀은 어제(29일) 오전 이원모 전 대통령실 인사비서관의 부인 신 모 씨를 피의자 신분으로 소환했습니다.



자생한방병원 설립자의 차녀인 신 씨는 자신이 대표로 있던 자생바이오 자금을 횡령했다는 혐의 등을 받고 있습니다.



[신 모 씨/이원모 전 비서관 부인 : (조사에서는 어떻게 소명하셨어요? 자생바이오 90억 원은 어떻게 사용하셨나요?) …….]



자생바이오는 지난 2020년부터 약 2년 동안 신 씨의 다른 가족회사로부터 90억 원을 대여받고 재작년 9월에 청산됐는데 이 돈의 행방이 밝혀지지 않아, 신 씨 일가의 비자금으로 쓰였단 의혹이 제기됐습니다.



[이상식/더불어민주당 의원 (지난해 10월) : 자생바이오가 비자금을 만들기 위한 유령회사라고 저는 추정합니다. 2년 새 90억이 사라져 버렸어요. 용처가 저는 매우 궁금하다.]



특검팀은 90억 원 가운에 60억 원이 지난 2022년 대선 기간에 자생바이오에 집중 대여된 것으로 보고, 신 씨를 상대로 자금 일부가 윤 전 대통령의 불법 정치자금으로 쓰인 것은 아닌지 조사했습니다.



특검팀은 또 자생한방병원이 인수위 사무실을 제공했다는 의혹에 대해서도 조사한 걸로 전해졌습니다.



신 씨는 지난 2022년 6월 윤 전 대통령 부부의 나토 순방 당시, 민간인 신분으로 대통령 전용기에 탑승한 사실이 알려지며 논란이 되기도 했습니다.



다만, 조사에서 신 씨의 여권법 위반 혐의 조사는 진행되지 않은 걸로 알려졌습니다.



이와 같은 의혹에 대해 자생한방병원 측은 자생한방병원 및 관계사는 제품 개발 및 홍보를 위해 정상적으로 비용을 집행했을 뿐이며, 인수위 사무실과 관련해서도 시세에 따른 정상적인 임대료를 받았다는 입장을 밝혔습니다.



(영상편집 : 김종태)