'발화 의심' 배터리 정밀감식…현장 작업자 조사

<앵커>



경찰은 이번 화재의 원인을 규명하기 위해 불이 시작된 걸로 의심되는 배터리 6개를 특정해 정밀 감식 절차를 진행 중입니다. 배터리를 옮겼던 작업자들을 불러 화재 예방 조치는 제대로 이뤄졌는지, 작업 과정에서 문제는 없었는지도 조사하고 있습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



경찰 전담수사팀은 국과수 및 소방 당국과 함께 합동 감식을 진행했습니다.



특히 발화 의심 지점을 보다 정밀하게 확인하기 위해 서울경찰청 리튬전지 전담 과학수사 요원 3명이 추가로 투입됐습니다.



경찰은 현장 감식 과정에서 처음 불이 난 것으로 의심되는 배터리 6개를 추려냈습니다.



이 가운데 남은 전류를 제거하는 안정화 작업을 마친 3개는 국과수로 보내 정밀 감식을 의뢰했고, 나머지 3개도 안정화 작업이 끝나는 대로 국과수에 보낼 예정입니다.



경찰 전담수사팀은 이번 화재가 배터리를 옮기는 세 번째 과정에서 발생했다는 점에 주목하고 있습니다.



앞서 두 번의 이전 과정과 비교해 볼 때, 사고 당시 안전조치가 제대로 이뤄졌는지, 그리고 작업상 문제는 없었는지, 경찰은 집중적으로 수사할 방침입니다.



경찰은 또 화재 당일 전산실에 있었던 배터리 이전 관련 업체 관계자 7명을 차례로 불러 조사하고 있습니다.



현재 전력업계 안팎에서는 작업자들이 전원을 완전히 차단하지 않은 채 전선을 분리하다가 전기 단락이 발생해 화재가 났을 가능성이 제기되고 있습니다.



경찰은 이런 가능성을 확인하기 위해 불꽃이 튀는 장면이 담긴 CCTV 영상을 확보해 분석 중입니다.



경찰은 또 국가정보자원관리원을 상대로 배터리 관리 매뉴얼 등 관련 자료 제출을 요구한 상태고, 필요에 따라 강제 수사에 착수할 가능성도 배제하지 않고 있습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 채철호)