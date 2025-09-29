시진핑 "'종교의 중국화' 체계적으로 추진해야"

▲ 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 '종교의 중국화' 작업을 가속하고 당국의 종교 통제·관리 강도를 높여야 한다고 언급했습니다.관영 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 시 주석은 이날 '종교의 중국화 체계적 추진'을 주제로 중국공산당 중앙정치국 집단학습을 주재하면서 "종합적 거버넌스와 기층 기초 공작을 강화해 우리나라(중국) 종교의 중국화를 체계적으로 추진하고 종교가 사회주의 사회에 적응하도록 적극 이끌어야 한다"고 강조했습니다.시 주석이 '종교의 중국화'를 다시 거론한 것은 최근 티베트의 정신적 지도자 달라이 라마의 후계 문제가 떠오르고, 바티칸이 중국과 화해하려 하는 등 중국에서 종교 문제의 중요성이 커지는 상황과 무관치 않다는 해석이 나옵니다.그는 지난 6월 중국 정부가 티베트 불교 2인자로 인정한 판첸 라마 기알첸 노르부를 베이징에 불러 정치적 힘을 실었고 이달 들어선 과거 분리 독립 세력이 활동한 신장위구르자치구를 직접 방문해 테러 방지와 사회 안정을 강조하기도 했습니다.