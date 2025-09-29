"조지아주 구금 인권 침해 조사 사흘 만에 60% 응답"

▲ 더불어민주당 한정애 의원

미국 조지아주 구금 사태와 관련한 인권 침해 사례 등을 파악하는 정부 실태조사가 진행된 가운데, 조사 착수 사흘 만에 응답자 열 명 중 여섯 명이 답변을 완료한 것으로 파악됐습니다.외교부는 법무부, 관련 기업과 합동으로 22일부터 오늘(29일)까지 8일간 구금 국민 전원인 316명을 대상으로 당시 환경과 처우에 관한 조사를 진행했습니다.국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 한정애 의원이 외교부로부터 제출받은 자료에 따르면 24일 기준 응답 비율은 60%를 넘어섰습니다.설문 조사 기간의 절반도 지나지 않은 상황에서 190명가량의 구금 국민이 응답한 것으로 대부분이 적극적으로 조사에 응한 것으로 풀이됩니다.일부 구금 노동자들은 합법적인 단기 상용 B-1 비자로 출국했는데도 케이블 타이에 손목이 묶인 채 체포됐으며 미란다 원칙 고지 또한 없었다고 밝히고 있습니다.외교부는 이번 설문조사에서 체포 및 구금 시설 입소 과정, 구금 기간 중 생활, 건강 및 의료 문제와 시설 내 처우에 대한 사실 관계를 파악한다는 방침입니다.설문조사가 종료된 후에는 희망자에 대해 개별 면담이 진행될 예정이라고 설명했습니다.한정애 의원은 "전수 조사 결과 구금 당시 우리 국민에 대한 인권 침해 소지가 있었던 것으로 파악되면 정부는 반드시 미국 측에 문제를 제기해야 할 것"이라고 강조했습니다.이런 가운데 대미 투자 기업의 미국 입국 원활화 및 비자제도 개선 방안 협의를 위한 제1차 한미 워킹그룹 회의는 현지 시간 30일 위싱턴 D.C. 에서 개최될 예정입니다.비자 문제와 연계된 한미 관계 기관이 참석하며 우리 측 수석대표로는 정기홍 재외국민 보호 및 영사 담당 정부대표가, 미 측 수석대표로는 케빈 킴 국무부 동아태국 고위관리가 나섭니다.(사진=연합뉴스)