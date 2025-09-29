뉴스

'삼부 주가조작 실세' 이기훈, 회장·대표와 같은 재판부 배당

김지욱 기자
작성 2025.09.29 19:49 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'삼부 주가조작 실세' 이기훈, 회장·대표와 같은 재판부 배당
▲ 이기훈 삼부토건 부회장(겸 웰바이오텍 회장)

삼부토건 주가조작 사건의 '실세'로 지목된 이기훈 전 부회장 (겸 웰바이오텍 회장) 재판을 서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사)가 맡습니다.

오늘(29일) 법조계에 따르면 서울중앙지법은 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 기소한 이 전 부회장의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의 사건을 형사합의34부에 배당했습니다.

이 재판부는 현재 특검이 기소한 삼부토건 이일준 회장과 이응근 전 대표이사의 자본시장법 위반 혐의 사건도 심리하고 있습니다.

이들 사건과 이 전 부회장 사건의 증인이 상당수 겹쳐 향후 병합 심리할 가능성도 있습니다.

이 전 부회장은 2023년 5∼6월 이 회장, 이 전 대표 등과 함께 주가조작에 가담해 약 369억 원의 부당이익을 챙긴 혐의로 지난 26일 구속기소 됐습니다.

이들은 삼부토건이 우크라이나 재건 사업을 추진할 것처럼 허위로 보도자료를 내 삼부토건 주가를 부양시킨 것으로 조사됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지