'꼬리 자르기' 논란…"잘못은 시의원이 해놓고!" 폭발

경찰이 전국의 지방의회를 대상으로 해외 출장비를 제대로 사용했는지 수사하고 있는데요. 강원도 춘천에서는 해외 연수에 따라가지도 않았던 하급직 직원만 검찰에 송치돼 논란이 일고 있습니다.



G1 방송 박명원 기자가 취재했습니다.



지난 2023년, 스위스와 이탈리아로 해외 연수를 떠난 춘천시의회의 한 상임위.



자부담 일부를 포함 1인당 400만 원이 넘는 예산이 투입됐는데, 당시 출장과 관련해 경찰이 수사에 착수하면서 논란이 일고 있습니다.



연수 경비 처리 과정에서 실비 지급이 원칙인 항공료 등 일부 항목을 부풀려 집행했기 때문입니다.



사건을 수사한 경찰은 최근 해당 상임위 직원 한 명을 검찰에 송치했는데, 내부 반발이 거셉니다.



해외 연수도 가지 않은 직원이, 당시 실무를 담당했단 이유로 모든 처벌을 받게 됐기 때문입니다.



시의원 사이에서도 "연수 책임자가 책임져야 하는 것 아니냐"는 논란이 거셉니다.



춘천시의회 A 의원은 "연수도 가지 않은 말단 직원만 처벌을 받게 됐다", B 의원은 "당시 위원장이 꼬리를 자르고 있다. 부끄러운 일이다. 직원들 볼 면목이 없다"며 분위기를 전했습니다.



일각에서는 당시 상임위원장의 윤리위원회 회부 요구까지 나오는 상황.



이에 대해 당시 상임위원장은 이 같은 문제를 전혀 몰랐고, 최종 결재는 의장이 했단 입장입니다.



[당시 상임위원장 : 어쨌든 저는 뭐 그거를 (직원이) 그렇게 돈을 올린 거는 몰랐고 여하튼 그래서 나중에 물어봤어요. 그런 방법을 어떻게 알았냐고….]



해외 연수는 시의원이 책임은 시의회 하위직 공무원이 져야 하는 상황을 두고, 시의회 안팎에서 이래저래 말이 많습니다.



G1뉴스 박명원



G1뉴스 박명원