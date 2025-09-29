LG '오늘 끝낸다' vs 한화 '끝까지 간다'

<앵커>



올 시즌 프로야구 정규리그 우승에 매직넘버 하나를 남긴 LG와 안방에서 LG의 우승을 저지하려는 2위 한화가 맞대결을 펼치고 있습니다.



현재 상황 유병민 기자입니다.



<기자>



선두 LG는 1승만 추가하면 자력으로 올 시즌 정규리그 우승을 차지하는데요.



안방에서 LG의 우승을 허락할 수 없다는 2위 한화가 거세게 반격하고 있습니다.



2회 원아웃 1루에서 황영묵이 선제 1타점 3루타로 기세를 올렸고, 후속타자 최재훈이 깨끗한 1타점 우전 적시타를 날렸습니다.



3회에는 문현빈이 2루타를 날린 뒤 노시환의 좌전 안타 때 홈으로 달렸는데, 포수 박동원에게 막혀 첫 판정에선 아웃이 됐지만, 판독 끝에 세이프돼 추가점을 따냈습니다.



LG 타선은 한화 선발 정우주에게 4회 원아웃까지 무득점으로 꽁꽁 막혔는데, 5회 오지환이 바뀐 투수 김종수를 공략해 추격의 솔로포를 터뜨렸고, 이어진 5회 수비에서는 투아웃 2루에서 우익수 홍창기의 완벽한 송구와 박동원의 빠른 태그로 주자를 잡아내 실점을 막았습니다.



그러자 한화는 6회 채은성의 1타점 적시타, 이원석의 밀어내기 볼넷, 손아섭의 쐐기 2타점 적시타로 7대 1까지 달아났습니다.



이대로 경기가 끝나면 LG의 정규리그 우승 도전은 내일(30일)로 미뤄지게 됩니다.